El público dicta sentencia sobre 'Avatar 3' y afirma que la película de ciencia ficción es una de las mejores de James Cameron. Sólo hay dos con una valoración más alta

Hace ya varios días que llegó a los cines 'Avatar: Fuego y ceniza', tercera entrega de la famosa saga de ciencia ficción. Ya sabíamos que a la crítica le había parecido la segunda peor película de James Cameron, pero el público se ha mostrado bastante más generoso con ella, ya que solamente sitúan por encima a dos largometrajes del mismo director.

Todo ello se debe a que 'Avatar 3' ha recibido una calificación A, la segunda más alta posible, por parte del público en Cinemascore, quedando así claro que los espectadores de Estados Unidos que la vieron el día de su estreno quedaron muy satisfechos con ella.

La cuestión es que hay dos películas dirigidas por Cameron que consiguieron la ansiada A+, algo al alcance de poquísimos largometrajes cada año. Para ser más exactos, las películas que lo lograron esa proeza fueron 'Terminator 2: El juicio final' y 'Titanic'. De hecho, si ordenamos toda su filmografía de mejor a peor según su valoración en Cinemascore, nos saldría esto:

Soy consciente de que falta en la lista 'Piraña 2: Los vampiros del mar', pero es que el primer largometraje dirigido por Cameron no llegó a ser valorado por Cinemasocre, ya que no llegó a estrenarse en el número suficiente de cines que requiere este servicio.

Por lo demás, el hecho de que 'Terminator' sea el trabajo peor valorado de Cameron tampoco debería sorprendernos tanto. El primer motivo es que tenía mucho de cine de terror y las películas de ese género suelen recibir valoraciones más bajas en este servicio. Además, Cameron era un desconocido por aquel entonces, por lo que el público tampoco sabía muy bien qué esperar, algo que suele jugar en tu contra con Cinemascore.

¿Y qué está pasando con la saga en otros sitios?

Lo cierto es que ese empate de las tres películas de 'Avatar' en Cinemascore se resuelve por la mínima si miramos en otras webs. Por ejemplo, 'Avatar' marca un 3,7 sobre 6 en Letterboxd, mientras que 'Avatar: Fuego y ceniza' tiene ahora mismo un 3,69 y 'Avatar: El sentido del agua' se queda en un 3,62.

Algo mayor es la diferencia en el caso de IMDb, donde la primera consigue consigue un 7,9 sobre 10. Por su parte, 'Avatar: Fuego y ceniza' se queda en un 7,5, la misma nota que consigue allí 'Avatar: El sentido del agua'.

Todo ello indica que el público cree que no hay grandes diferencias de nivel entre las tres películas de la saga. Eso sí, el bajón en taquilla de la tercera parte con respecto a la segunda está siendo notorio, algo que quizá tenga algún tipo de repercusión de cara a 'Avatar 4'.

