'Avatar 3' arrasa en taquilla con 345 millones de dólares, pero también hay malas noticias para la película de James Cameron

Estaba claro que 'Avatar: Fuego y ceniza' iba a convertirse en la película número 1 en cines este fin de semana, pero quedaba la duda con qué cifras iba a hacerlo. La cantidad finalmente se ha quedado en 345 millones de dólares, una cantidad que sería envidiable para casi cualquier otro título, pero que aquí sabe a poco.

Por debajo de la segunda parte

Por ponerlo en perspectiva, 'Avatar: El sentido del agua' debutó hace tres años con unos ingresos mundiales de 441,6 millones de dólares, por lo que la tercera parte de la saga de ciencia ficción creada por James Cameron se ha dejado casi 100 millones por el camino. Desde luego que eso no son buenas noticias para el futuro de la franquicia.

Con todo, la caída ha sido más reducida de lo que parecía en primera instancia, a lo que hay que sumar que estamos ante una saga de lo más inusual en lo referente a su funcionamiento en taquilla. La mayoría arrasan el primer fin de semana y luego se desploman, pero con 'Avatar' nunca ha sucedido eso y los precedentes apuntan a pensar que 'Fuego y ceniza' también se mantendrá muy bien en semanas venideras.

Eso sí, Cameron dejó caer hace poco que la película tendría que ser una de las 10 más taquilleras de todos los tiempos para que Disney acceda a hacer 'Avatar 4'. Personalmente, creo que no es más que una medida de presión y que la tercera entrega tendría que ser un tremendo batacazo para que no volvamos a Pandora, pero habrá que estar atentos.

De los 345 millones conseguidos hasta ahora por 'Avatar 3', 88 pertenecen a los ingresos conseguidos en los cines norteamericanos, mientras que ha conseguido 257 millones en el resto del mundo.

