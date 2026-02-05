Este anime es el hijo perdido de 'Solo Leveling' y 'One Punch Man'. Un isekai cargado de acción que se puede ver en tan solo una tarde

Ya sabemos que la tercera temporada de 'Solo Leveling' se va a hacer de rogar y parece que el anime ni siquiera está aún en producción. Así que igual va siendo hora de ponernos las pilas para buscar otras series que nos llenen ese hueco en la parrilla, y con los últimos coletazos de 2025 llegó un anime isekai que puede ser el reemplazo perfecto.

Cuando el jefe final eres tú

'A Wild Last Boss Appeared!' ('Yasei no Rasu Bosu ga Arawareta!') adapta las novelas ligeras de Firehead y YahaKo y se ambienta en el multijugador Exgate Online. Hasta aquí todo bien, pero el juego está dominado por Lufas Maphaahl, el avatar de un jugador que se ha convertido en el "jefe final" al volverse demasiado poderoso.

Poco a poco vamos conociendo más de Lufas y de las dificultades que conlleva ser el ser más fuerte del mundo, muy en la línea de Saitama en 'One-Punch Man', porque al final parece que no hay grandes desafíos por delante. Y aunque 'A Wild Last Boss Appeared!' tiene muchísima acción, sabe combinarla con momentos más ligeros de un isekai de fantasía y las mecánicas sacadas de un videojuego.

Además, la conexión con 'Solo Leveling' no es al tuntún. Yūya Horiuchi, el director de 'A Wild Last Boss Appeared!', se encargó del storyboard de algunos de los momentos más intensos de 'Solo Leveling', incluyendo la Mazmorra Doble. Y como director, Horiuchi ha dado a su nuevo trabajo un nivel de acabado y atención muy similar al que fascinó a los fans de 'Solo Leveling'.

La primera temporada de la serie se estrenó en octubre de 2025 y cuenta con un total de 12 capítulos que podemos ver en Crunchyroll, así que si nos ponemos a ello se puede ver al completo casi de una sentada. Aunque la segunda temporada de 'A Wild Last Boss Appeared!' ya está en marcha para seguir explorando Exgate Online... esperemos que no se demore tanto como 'Solo Leveling' y 'One Punch Man'.

