El anime más anticipado de 2024 llegó a tumbar Crunchyroll, pero 'Solo Leveling' se desinfla con un primer capítulo un poco tibio al que le cuesta arrancar

Con el inicio de enero ya hemos arrancado oficialmente la temporada de invierno de anime, y ya en la primera semana se han estrenado alguna de las series más esperadas de todo el año. Este 2024 además viene con muchas series potentes, pero sin duda la que está en muchas quinielas como el estreno más anticipado de todo el año es 'Solo Leveling'.

El anime ya lleva creando hype desde su anuncio en 2022, y más porque el webtoon en el que se basa es increíblemente popular. Tanto, que según algunos fans el estreno del anime incluso llegó a tumbar la plataforma Crunchyroll.

Entramos a la mazmorra

Para meternos a 'Solo Leveling' tenemos que remontarnos algunas décadas atrás, ya que el anime se ambienta en una Tierra alternativa en la que hace años aparecieron unas misteriosas puertas. Estas puertas llevan a mazmorras plagadas de criaturas, y algunas personas conocidos como "cazadores" han despertado habilidades especiales con las que adentrarse en ellas.

Así llegamos a Jinwoo Sung, un joven conocido como "el cazador más débil" porque está al final de la lista en cuanto a habilidades como cazador, y no hay expectativas de que la cosa vaya a mejorar. Aún así, Jinwoo se adentra en las mazmorras de nivel más bajo para intentan ganarse la vida y mantener a su familia como mejor pueda.

A pesar de todas las expectativas que venían rodeando a 'Solo Leveling', el primer capítulo no ha sido una carta de presentación estelar. Una vez nos metemos en la acción, el capítulo nos deja en un muy buen punto de arranque y justo con la miel en los labios gracias un cliffhanger muy bien llevado, pero al anime le cuesta mucho despegar hasta llegar allí.

El principal problema que tiene el anime es la sobreexposición. Porque el mundo y las reglas de 'Solo Leveling' son complejos y necesitamos exposición casi continúa para comprenderlo, como si nos estuviésemos leyendo un manual de un videojuego o tragando un tutorial del que no se puede escapar. Así que en apenas unos minutos tenemos exposición continua sobre la historia del mundo, los cazadores, la historia de Jinwoo e incluso las nuevas fuentes de energía y un poquito de revolución industrial. Para tener el prólogo completito.

Así que todo este mogollón de información termina lastrando un poco el ritmo, aunque por suerte 'Solo Leveling' consigue levantar y picar lo justo gracias al escenario y al priopio Jinwoo, que es un protagonista con el que es facilísimo empatizar y al que quieres apoyar desde el primer momento (aunque sea por pura pena).

Aún así, 'Solo Leveling' tiene buen material de base, con un protagonista carismático y un escenario lleno de posibilidades con toques de anime isekai. El anime está lleno de referencias a videojuegos, ya solo por la manera en la que los cazadores se organizan en "gremios" e "incursiones", y como anime de fantasía ya tiene muchos elementos atractivos. Aunque ojo, que mejor que no le tengamos miedo al gore y a las escenas de acción explícitas, porque 'Solo Leveling' parece que va a pisar fuerte en este frente.

A-1 Pictures es un estudio veterano que se ha podido lucir en las pocas escenas de acción. Y aunque el inicio de la serie ha sido bastante flojillo en las escenas generales, sí que funciona perfectamente a nivel estético porque cuenta con un diseño de personajes precioso que ha sabido adaptar muy bien el estilo de DUBU.

Con todo esto, no es que 'Solo Leveling' sea malo, para nada. Lo que pasa es que quizás se le ha dado demasiado bombo y platillo y el inicio del webtoon original no es fácil de trasladar a anime. Así que cumplir con las expectativas no es fácil, y más en una temporada de anime que ya viene muy cargadita.

Ahora solo falta que el cliffhanger con el que nos deja el inicio de la serie nos termine de dar todo lo que promete... Y efectivamente, que 'Solo Leveling' cumpla y consiga subir de verdad de nivel.

