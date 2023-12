'Kimetsu no Yaiba', 'Kimi ni Todoke', lo nuevo de 'Dragon Ball'... y mucho más. Los animes más esperados de 2024 y cuándo dan el pistoletazo de salida

Tenemos por delante un año bien cargado de estrenos, y eso que ya solo la temporada de invierno de 2024 está a reventar de series interesantísimas. Eso sí, durante todo el año vienen unos lanzamientos bien gordos entre series que regresan y las novedades.

Porque de entrada tenemos un nuevo anime de 'Dragon Ball', varias series originales para Netflix, y unas cuantas series que vuelven después de demasiados años en barbecho. 2024 va a venir cargadito, amigos.

'Solo Leveling'

El anime de 'Solo Leveling' lleva meses anunciándose a bombo y platillo y finalmente se estrena el 7 de enero en Crunchyroll. Es la adaptación del Webtoon de DUBU y sigue a Jinwoo Sung, conocido como "el cazador más débil" por sus pésimas habilidades de combate.

Mientras explora una mazmorra, esta resulta ser mucho más peligrosa de lo que pensaba y está a punto de morir. Pero entonces una misteriosa pantalla le ofrece una misión especial y sus habilidades crecen a toda velocidad.

'Blue Exorcist' - Temporada 3

'Blue Exorcist' regresa 7 años después con su tercera temporada, en este caso para seguir adaptando el manga con el Arco Shimane Illuminate. Sabemos que se estrena también el 7 de enero, pero por ahora no hay nada confirmado sobre si alguna plataforma lo traerá en simulcast.

Es la historia de Rin Okumura, quien junto con su hermano gemelo ha sido criado por un exorcista, el padre Shiro Fujimoto. Un día Rin descubre que en realidad son hijos de Satanás, así que para evitar que para que este se los lleve con él empieza a aprender el oficio de exorcista.

'Kimetsu no Yaiba' - Temporada 4

'Kimetsu no Yaiba' es imparable y continúa siendo uno de los animes más exitosos del momento. Ufotable está siendo más que consistente con sus estrenos y ya hay confirmado que la cuarta temporada del anime arrancará en primavera de 2024, pero antes tendrá una película que pasará por los cines.

El anime gira en torno a Tanjiro Kamado, quien un día regresa a casa y se encuentra con que toda su familia excepto su hermana Nezuko ha sido asesinada por un demonio. Nezuko se ha convertido en un demonio, y para intentar devolverle su humanidad y vengar a su familia, Tanjiro empieza a entrenar para convertirse en un cazador de demonios.

'Kaiju No.8'

En cuanto a animes de acción, en abril de 2024 también se estrenará 'Kaiju No.8'. El manga original está entre los mangas más leídos de Shonen Jump+ y los avances tienen una pinta bastante prometedora... en especial porque la supervisión del arte de los kaijus es de Studio Khara, el estudio de Hideaki Anno y las películas de 'Rebuild of Evangelion'.

'Kaiju No.8' se ambienta en un Japón alternativo en el que el país es constantemente atacado por monstruos gigantes, y durante una de estas invasiones el pueblo de Kafka Hibino y Misa Ashiro fue destruido. Años después, uno de estos monstruos se introduce en el cuerpo de Kafka y le da poderes que le permiten convertirse en kaiju.

'Dragon Ball Daima'

No es el regreso de 'Dragon Ball' al anime que esperábamos, pero 'Dragon Ball Daima' es la gran apuesta de Toei para celebrar el 40 aniversario de la franquicia con una historia original de Akira Toriyama.

'Dragon Ball Daima' se estrenará en octubre de 2024 y planteará una nueva amenaza que termina devolviendo a Goku, Vegeta, Piccolo y compañía a sus más tierna infancia la convertirles de nuevo en niños.

'Dandadan'

Ya ha funcionado de maravilla en Shonen Jump+, y ahora 'Dandadan' salta a anime de la mano de Science Saru. Todavía falta por refinar con la fecha, pero ya se ha confirmado el estreno del anime para octubre de 2024.

Esta comedia romántica sobrenatural sigue a Momo Ayase, quien cree en los fantasmas pero no en los aliens, y a Ken Takamura, que opina justo lo contrario. Para decidir quién tiene razón, ambos empiezan a investigar diferentes rumores paranormales, pero sus investigaciones demuestran que ambos iban bien encaminados.

'Oshi no Ko' - Temporada 2

'Oshi no Ko' ha sido uno de los animes más arrolladores de 2023 y ha arrasado con todo: reproducciones de sus temas en YouTube y Spotify, ventas de manga, serie más vista y mejor valorada... Así que el fenómeno no podía pararse y la segunda temporada ya está en marcha para 2024, aunque aún no tenemos fecha concreta.

El anime arranca con Ai Hoshino, una idol adolescente que acude a una un hospital rural para dar a luz en secreto. Goro Amamiya es su doctor (y un gran fan suyo) y le promete un parto seguro, pero entonces es asesinado por un acosador de Ai... y termina reencarnado en uno de los bebés recién nacidos de la idol.

'Kimi ni Todoke' - Temporada 3

Netflix nos pegó una sorpresa mayúscula confirmado que estrenaría la tercera temporada de 'Kimi ni Todoke', con lo que el anime regresará por fin después de 13 años. Este anime romántico gira en torno a Sawako Koronuma, una adolescente muy introvertida que no consigue conectar con nadie, y Shota Kazehaya, el chico más popular de clase y una bomba de extroversión que consigue sacarla poco a poco de su cascarón.

Por ahora solo nos han asegurado que 'Kimi ni Todoke' regresará en 2024, pero sin una fecha concreta... Así que mientras tanto queda conformarse con las dos primeras temporadas y echarle un vistazo a la serie de acción real que estrenó la plataforma este año.

'Moonrise'

Otro anime que se va directo a Netflix será 'Moonrise', una serie original de Wit Studio que contará con diseños de personajes de Hiromu Arakawa, la creadora de 'Fullmetal Alchemist'.

Por ahora no se conoce demasiado sobre el anime, además de que llegará en 2024 a la plataforma, pero los primeros avances tienen una pinta espectacular y tiene un equipo creativo cargado de pesos pesados. 'Moonrise' apunta a ser uno de los grandes animes del año, en especial si nos gusta la ciencia ficción.

