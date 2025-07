Christopher Nolan se inspiró en otro superhéroe para su trilogía de Batman. Y eso me genera mucha curiosidad por ver qué ha hecho James Gunn en 'Superman'

'Batman Begins' marcó el inicio de una era para el cine de superhéroes y el comienzo de una etapa marcada por el realismo, un tono serio y un enfoque casi policíaco del personaje. Pero lo que quizá muchos no sabían es que el artífice de esta trilogía se inspiró en la película de otro superhéroe que está en las antípodas de su enfoque visual y narrativo. Concretamente, Christopher Nolan se fijó en 'Superman', la cinta dirigida por Richard Donner que protagonizó Christopher Reeve en 1978.

Esta conexión parece no tener mucho sentido si tenemos en cuenta que son películas y personajes que no tienen mucho que ver, pero también me genera incluso más curiosidad si cabe por ver la 'Superman' de James Gunn y lo que aportará al renovado universo DC.

En una entrevista de hace años para promocionar el reestreno de 'El caballero oscuro', Nolan explicó que lo que le atrajo del Superman de Donner no fue tanto el estilo o el tono optimista, sino la estructura narrativa. Es una película centrada en el viaje del héroe, que se toma su tiempo para construir a su protagonista desde la infancia hasta la aparición definitiva del traje. Una película sobre los orígenes del personaje, con peso emocional y muy épica.

Y es curioso que Nolan cite ahora esa referencia justo cuando se acerca el estreno de 'Superman' de James Gunn, una película que, en lugar de narrar los orígenes, parte de un universo donde los superhéroes ya existen. Un enfoque completamente distinto al de Donner y al del propio Nolan, y que da pie a muchas preguntas sobre cómo se va a introducir a Clark Kent (David Corenswet).

Superman alza el vuelo

En una sus declaraciones para The Hollywood Reporter hace ya diez años, Nolan contaba que lo que recuerda sobre esta película es que "fue una gran historia de orígenes. Estaba el tono, la emoción, el espectáculo… pero lo que realmente me impactó fue la estructura narrativa". Algo que usó después como molde para 'Batman Begins'.

Esa idea de contar los primeros pasos, las dudas, la transformación… me parecía mucho más poderosa que empezar directamente con Batman en Gotham haciendo justicia.

De hecho, 'Batman Begins' tarda casi una hora en mostrar a Bruce Wayne con el traje y esta es una de las decisiones que se tomaron de forma deliberada. Nolan quería que el público conectara con él como personaje antes de hablar del icono en sí y esto es lo mismo que ocurrió con el Superman de Reeve, cuya historia de infancia, juventud y evolución ocupaba buena parte de la película antes que le viésemos volar como tal.

Aunque los tonos y estilos entre ambas películas son completamente distintos, en el fondo, ambas tratan de lo mismo: del viaje hacia convertirse en algo más grande que uno mismo. Y ahí es donde Nolan supo encontrar su propia versión del Caballero Oscuro.

Un nuevo camino con James Gunn

Mientras Nolan se apoyaba en una narrativa clásica para construir a un héroe desde cero, James Gunn ha optado por un camino diferente y ya sabemos que su Superman no será una historia de orígenes, sino la presentación de un Clark Kent que ya lleva un tiempo salvando vidas en un mundo donde los metahumanos no son una novedad.

El propio Gunn ha confirmado que habrá otros superhéroes en la historia, como Guy Gardner o Mr. Terrific, y que no veremos cómo Clark llega a la Tierra o descubre su identidad porque eso ya ha ocurrido.

Y este enfoque es muy interesante, porque nos lleva a pensar si será más difícil conectar emocionalmente con el personaje o en cómo será el viaje de descubrimiento del héroe.

Lo que me genera curiosidad es que, aunque James Gunn no quiera contar los orígenes al pie de la letra, su película también puede dialogar con lo que hizo Donner (e incluso Nolan) de otra manera: mostrando un Superman que ya conoce sus poderes, pero que aún está encontrando su lugar entre los humanos. Un personaje idealista en un mundo que a menudo no lo es, que se enfrenta a una nueva generación de héroes, y a una audiencia que ha visto mil veces cómo nace un superhéroe.

Por eso, este tipo de paralelismos entre directores y etapas del Universo DC no solo sirven para entender mejor lo que vino antes, sino para aumentar el interés por lo que está por llegar. Si Nolan tomó como referente una película tan luminosa como 'Superman', quizá Gunn, con su estilo más desenfadado, pueda encontrar también a su manera el corazón del personaje.

Cada vez queda menos para descubrirlo, porque la película se estrena en cines el próximo 11 de julio.

