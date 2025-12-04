Esta aclamada serie tiene a Stephen Graham dando mamporros y regresa a Disney+ en nada. Tráiler y fecha de estreno de la temporada 2 de 'Mil golpes'

Fue una de las primeras grandes series de Disney+ para este 2025 y ya tiene a punto el estreno de su temporada 2. Creada por Steven Knight, creador de 'Peaky Blinders', ya tenemos fecha de estreno y el tráiler de los nuevos episodios de 'Mil golpes' (A Thousand Blows).

Será el 9 de enero cuando llegue a nuestras pantallas esta temporada 2, que arrancará un año después del último episodio. Una nueva era, tal como promete el tráiler, en la que veremos a los protagonistas prácticamente, como podríamos decir, en la mierda. Hezekiah es la sombra de lo que fue mientras que Goodson se dedica a beber hasta matarse... y Mary regresa para reclamar su corona como reina de las Forty Elephants.

Golpe tras golpe

Malachi Kirby como Hezekiah, Stephen Graham como Sugar Goodson y Erin Doherty como Mary Carr, son los protagonistas de esta serie, que cuenta también con James Nelson-Joyce, Darci Shaw, Hannah Walters, Nadia Albina, Morgan Hilaire, Jemma Carlton, Caoilfhionn Dunne, Jason Tobin, Susan Lynch, Daniel Mays, Gary Lewis, Aliyah Odoffin y Robert Glenister.

Ned Dennehy como Bull Jeremy y Catherine McCormack como Sophie Lyons son las principales incorporaciones a esta temporada 2 de 'Mil golpes'. La serie, recordemos, está inspirada en la historia de las bandas callejeras del East End londinense y el boxeo clandestino de finales del siglo XIX. Época en la que el relator de las tramas criminales históricas ha encontrado nueva inspiración.

