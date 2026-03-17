‘El testamento de Ann Lee’ es la cara femenina y extasiada de ‘The Brutalist’. Amanda Seyfried está fantástica en un musical folk y religioso que no merece pasar desapercibido

Los designios de las temporadas de premios con determinados autores pueden parecer caprichosos, si decidimos comentarlo de forma generosa. Porque cuando se aprecia una recepción tan dispar ante ciertos autores cuando cambian de sujetos principales e historias, se nota que determinados prejuicios (de nuevo, voy a intentar emplear términos diplomáticos) siguen arraigados a pesar de los intentos de diversificar las miradas y la apreciación que forman el canon contemporáneo.

Y es que no deja de resultar llamativo que en el plazo de un año hemos pasado de ver a ‘The Brutalist’ como un aplaudido fenómeno de cine de autor atrevido, valiente y a contracorriente, a que sus mismos autores hayan quedado ninguneados con una propuesta diferente pero en sintonía. ‘El testamento de Ann Lee’ fue completamente ignorada en los últimos Premios Oscars, a pesar de ser otra propuesta ambiciosa del dúo que componen Mona Fastvold y Brady Corbet.

Una canción devota

La película, estrenada ya en cines aunque de manera discreta dado el poco impulso que ha recogido de esta temporada de premios, cambia los roles de esta pareja, que firma conjuntamente el guion pero esta vez el papel de la dirección lo lleva Fastvold. Aquí crean una historia complementaria a su oscarizada película arquitectónica de hace un año, aunque cambiando a un registro de exaltado musical folk para contar un relato de devoción religiosa.

Una fantástica Amanda Seyfried da vida a la Ann Lee del título, una cristiana mujer de Manchester que abraza más fuertemente doctrinas alternativas al catolicismo y el protestantismo tras perder a sus cuatro hijos poco después de darlos a luz. Poco a poco irá liderando un nuevo movimiento sostenido en el celibato y el baile exaltado para crear una comunidad unida en su fervor como método para su sanación.

Con parte del histrionismo folk de ‘Midsommar’ y la recreación de la historia folk de ‘La bruja’, Fastvold propone un acercamiento a la época y a esta historia basada en hechos reales con tanta ambición visual como tonal. La película muestra la progresiva creación de un movimiento sectario intentando mantener otra fina línea entre un estudio de personaje cercano y el levantamiento de cuestiones incómodas a su alrededor.

‘El testamento de Ann Lee’: una exaltación ante la que arrodillarse

Al igual que ‘The Brutalist’, en ‘El testamento de Ann Lee’ encontramos un relato de inmigración y búsqueda de lugar que resalta aspectos incómodos del proceso como la asimilación de territorio y cultural, con el trauma compartido jugando un papel fundamental. Todo empleando también una estructura ambiciosas en partes bien diferencias y una narración poco fiable por cercanía o interés. Fastvol y Corbet están claramente interesados en determinadas cuestiones, aunque a su favor optan aquí por explorarlas de manera diferente y también estimulante.

Los mecanismos narrativos son aquí mucho más visibles que en ‘The Brutalist’, y son también más proclives a expulsar al espectador. La parte musical es importante, aunque no se ata tanto al género y sus convenciones como pueda parecer. Las interpretaciones son mucho más viscerales y la mirada a la religión es mucho más espinosa, entrando en ella como mecanismo de sanación para proceder a tratarla como elemento represivo y de huida hacia adelante.

Es una propuesta mucho más extravagante en su apariencia, aunque no especialmente imposible de penetrar para el espectador. Sin salirle del todo todas sus bolas curvas, hay una confianza y una emoción sosteniendo ‘El testamento de Ann Lee’ para ser perfectamente apreciada, e incluso reverenciada. Sólo el trabajo de Seyfried, que encuentra maneras diferentes y estimulantes de tratar cuestiones maternales que atraviesan muchos personajes del cine de autor reciente, debería haber tenido un aplauso más compartido. Probablemente el paso del tiempo haga más justicia con ella, pero una película tan especial debería tener más recorrido en el presente.

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