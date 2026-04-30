El premiado documental que se arriesga abordando el tema más tabú de México. "Lo peor que nos podía pasar ya nos lo han hecho"

El 5 de febrero de 2015, Fátima Quintana Gutiérrez volvía de la escuela a su casa, inconsciente de que ese sería su último paseo. La niña, de tan solo 12 años, nunca volvió a ver a su familia: Misael, Luis Ángel y José Juan, tres vecinos de Lupita Casas Viejas (Lerma, México), le pararon el paso, violaron, asesinaron y ocultaron de la policía. En lo que parece el mundo al revés, después de una sentencia judicial injusta (Aunque Misael y Luis Ángel si pasarán su vida en la cárcel, José Juan tan solo cumplió cinco años) sus padres han acabado enfrentados a amenazas y negligencia institucional. Ahora, un documental cuenta su terrible historia.

Que no se vuelva a repetir

'Querida Fátima', co-dirigida por la propia madre de la niña, Lorena Gutiérrez, narra su intento de hablar con la primera mujer presidenta de México en un relato violento del día a día de un país que en la última década, según datos de REDIM, ha afrontado 889 feminicidios con agresión sexual a menores de edad, y solo en 2025 un total de 178 asesinatos. El documental ha ganado fama después de que el FICG (Festival Internacional de Cine de Guadalajara) la premiara con los galardones de mejor película, mejor dirección y premio del público.

Mientras no nos escuchen, no vamos a avanzar hacia la verdad y la justicia en este país. Rodrigo lo hizo. Nosotros en casa platicábamos de que queríamos que lo que le sucedió a Fátima lo supiera el mundo entero, que no teníamos por qué callar, que no teníamos por qué tener miedo, que lo peor que nos podía pasar ya nos lo habían hecho.

El documental no tiene aún fecha de estreno ni en México ni en España, pero promete dar mucho de qué hablar, sobre todo teniendo en cuenta que el jurado del FICG la ha premiado por ser "una película que te hace sentir, que te lleva en un viaje y que, sin renunciar a la excelencia formal, pone al cine al servicio de valores humanos profundos". 'Querida Fátima' llega dispuesto a hacer justicia. La pregunta es si lo conseguirá.

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