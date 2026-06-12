Ni siquiera se ha estrenado y ya está entre los animes mejor valorados de todo Crunchyroll. Este romance apunta a ser uno de los grandes bombazos de 2026

Estamos a nada de que arranque la temporada de anime de verano con nuevos estrenos. En julio tenemos el pistoletazo de salida a un buen número de series en streaming, pero algunas han llegado un poquito antes y han venido pisando fuerte.

'Smoking Behind the Supermarket with You' se ha adelantado un mes a su estreno oficial, y los primeros capítulos ya se pueden ver en Crunchyroll. La comedia romántica venía rodeada de expectativas muy altas, y lo cierto es que ha sido un éxito que ya está arrasando en la plataforma.

¿Tienes fuego?

El anime de 'Smoking Behind the Supermarket with You' no arranca de lleno hasta julio, aunque temporalmente se ha podido ver el inicio en Crunchyroll y rápidamente se ha convertido en una de las series mejor valoradas de toda la plataforma.

Esta semana incluso llegó a alcanzar una puntuación perfecta de 5 estrellas, aunque en el momento de escribir este artículo su calificación ha caído al 4,9. Aún así, 'Smoking Behind the Supermarket with You' acumula más de 35,4 mil valoraciones, con un apabullante 98% de usuarios puntuándola con cinco estrellas.

Incluso antes de su estreno oficial, 'Smoking Behind the Supermarket with You' ya se ha colado entre las mejores series de todo Crunchyroll. En comparativa, 'Solo Leveling' también tiene una puntuación de 4,9 con un millón votos, 'Jujutsu Kaisen' tiene otro 4,9 y más de 794 mil votos y 'Frieren: Tras finalizar el viaje' puntúa con un 4,9 con más de 377 votos.

Yéndonos a otros romances con la misma puntuación de 4.9 estrellas, 'Kaguya-sama: Love is War' acumula 146 mil votos y 'Dandadan' unos 298 votos, por citar dos ejemplos. Que de acuerdo que el porcentaje de votos es muy diferente, pero teniendo en cuenta que 'Smoking Behind the Supermarket with You' apenas lleva unos días en la plataforma, ya va apuntando maneras.

Si queremos descubrir por qué arrasa este anime romántico, 'Smoking Behind the Supermarket with You' se puede ver gratis temporalmente en Crunchyroll. Sigue a Sasaki, un oficinista explotado al que le gusta fumar y ver la sonrisa de la cajera de su supermercado favorito. Un día conoce a una chica que está fumando detrás del super y ambos empiezan a pasar el rato juntos.

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