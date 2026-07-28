Whoopi Goldberg destroza a todos los que odian que Elliot Page esté en 'La Odisea': "Si no quieres verla, no vayas a verla. ¿Qué más te da?"

Antes de estrenarse 'La Odisea', los llantos por el reparto, que promovieron un boicot que se ha revelado inexistente, venían de dos lados: Lupita Nyong'o y Elliot Page. Y, mientras gran parte de Internet intenta activamente ignorar los gritos de una minoría muy pesada, Whoopi Goldberg, que lleva 44 años en la industria del espectáculo, ha decidido que no tiene tiempo ni ganas de aguantar sus lloros.

Sinón te gusta, pues te aguantas

El papel de Page, que se reduce a apenas cinco minutos (aunque muchos bramaron que interpretaría a Aquiles, su papel es el de Sinón), ha causado ríos de tinta en Internet por el mero hecho de ser un actor trans. Goldberg ha respondido a todas estas críticas dando un baño de realidad en su podcast The View: "Escuchad, muchos conservadores que ven esto se van a sentir igual. Está bien. Pero no lo entiendo. ¿Por qué ir a ver la película? Si no quieres verla, no vayas a verla. ¿Qué más te da quién está en el reparto?".

Por supuesto, tiene toda la razón, pero quejarse de 'La Odisea' (o, como la llaman, con menos ingenio que imaginación, 'la Wokedisea') es a estas alturas un pasatiempo más para la gente con mucho tiempo libre y bilis que gastar. "No entiendo la idea de que si la odiamos, todo el mundo debe odiarla porque nosotros la odiamos por esta razón. ¿No te gusta Elliot Page? No vayas a ver la puta película. No lo hagas. Nos parecerá muy bien si no vas a verla", ha dicho Goldberg. El idioma de la verdad.

La paradoja, como comentaron después el resto de colaboradores, es que la película sí puede ser vista con un trasfondo conservador: "Trata sobre la devoción a la familia, sobre la fe, sobre sostener las instituciones. Trata sorbe cómo la guerra es peligrosa y tiene repercusiones en todos nosotros. Y el hecho de que los conservadores no puedan aceptar la victoria y decir 'Oh, no, es una película excelente con un buen mensaje para las familias'... Nunca lo entenderé. Están atascados en 'woke', pero no hay nada woke en esta película".

El discurso online sobre 'La Odisea' está siendo una pesadilla, y por aquí podemos comprobarlo en cada sección de comentarios, plagada de gente enfadadísima y negando el éxito obvio de una película que de momento lleva recaudados más de 650 millones de dólares y apunta a que conseguirá superar los 1000 millones en breves. Corren malos tiempos para enfadarse por una decisión de casting que al resto del universo le ha dado absolutamente igual.

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