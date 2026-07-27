Disney+ acaba de estrenar uno de los thrillers del año. 'Furious' no te suelta en esta historia cargada de trauma y manipulación

No le hace falta hacer demasiadas cosas a 'Furious', el soberbio thriller que acaba de estrenar Disney+, para poner a protagonista y antagonista en un espejo. No literal, pero sí que el espectador capta enseguida cómo en esta caza del gato y el ratón hay claros paralelismos o, al menos, puntos en común entre policía y asesina.

Compuesta por ocho episodios, la serie es una reinvención de 'El caso de la viuda negra' (Black Widow, 1987) en la que una analista se da cuenta de que la muerte de varios ricachones podría tener en común la misma asesina: una joven chica que se casa con ellos para luego matarles. Aquí, Elizabeth Meriwether coge algunos elementos y los despliega en un mundo post Jeffrey Epstein.

La no-tan-viuda negra

La "viuda negra" particular de esta serie no es técnicamente viuda: es una joven chica, atractiva y manipuladora (Lola Petticrew, a quien celebramos en 'No digas nada') que en lo que le inyecta una sustancia interroga a sus víctimas que, si bien aseguran no saber a qué se está refiriendo sí que parecen tener algo en común.

A su caza va Alice (Emmy Rossum, la Fiona Gallagher estadounidense), atrapada en un trabajo de responder llamadas al FBI después de denunciar el maltrato de su novio. Como digo al comienzo, pronto vemos que lo que interesa a Meriwether —que está encadenando varias series sensacionales para Hulu (la última 'Dying for Sex')— es explorar esta historia bajo la óptica de dos mujeres que están lidiando con su propio trauma.

Y la serie se llama 'Furious' por una razón. Ambas cargan una furia enorme derivada del trauma. No son víctimas, son supervivientes, pero no han sanado. Ambas intentan cargar con el dolor, con las marcas, con el abuso de su pasado de manera distintas pero no tan opuestas. Una busca tener control de su vida mediante su propio sendero de venganza; la otra intentará sentirse viva de nuevo dejándose pegar. Las dos usarán a los hombres para lograr sus objetivos.

Tanto Rossum como Petticrew están espléndidas. Y esta es parte por lo que la serie funciona tan bien. Ellas y el reparto en general con la jefa del departamento Nora (Quincy Tyler Bernstine) siendo toda una robaescenas con un papel bastante complejo de asumir y Scoot McNairy en el papel de "el amigo fiel" de nuestra protagonista.

Los tres episodios con los que Disney+ han estrenado este thriller resultan una carta de presentación bastante sólida. Si bien a lo largo de la serie (de 8 capítulos, los cuales he visto en su totalidad) corre el riesgo de caer en un drama criminal algo más genérico, el guion de Meriwether y su equipo de guionistas logra aportar capas y capas y tridimensionalidad a la historia y personajes.

'Furious' es, en definitiva, uno de los thrillers de este 2026. Un tono oscuro y serio pero que sabe encontrar el alivio cómico oportuno, un reparto que está impecable dando fuerza a unos personajes complejos y una historia fascinante, conforman los ingredientes perfectos para devorar la serie.

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