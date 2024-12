Esta imprescindible miniserie de Disney plus está basada en hechos reales. Una fascinante exploración de la complejidad del conflicto de Irlanda del Norte

Hay dos escenas, nada comenzar 'No digas nada' (Say Nothing), que son bastante reveladoras aun sin saber del todo de qué trata la miniserie de Disney+ (y FX). La primera, una madre de diez (Judith Roddy) es secuestrada delante de sus hijos; la segunda, una mujer pelirroja (Maxine Peake) se pone ante un micrófono como la anónima "participante H" para contar su vida y actos. El silencio reina.

Si bien la identidad de la secuestrada no trasciende en este inicio, el de la confidente se revela como Dolours Price, quien fuera durante años miembro del IRA Provisional junto con su hermana Marian y que decide contar la verdad sobre la implicación de ambas... y de otros, en los actos de la organización paramilitar irlandesa.

De esta manera, Lola Petticrew y Hazel Doupe dan vida a estas dos hermanas, nacidas y criadas en el seno de una familia republicana miembro del IRA. Si bien al principio, como relata la serie, se muestran como pacifistas, pronto se empezarán a implicar... y ser miembros de pleno derecho de la organización terrorista durante el lapso que duró The Troubles, el conflicto norirlandés que abarcó tres décadas a finales del siglo XX.

Buscando problemas

Basada en el libro de Patrick Radden Keefe, la miniserie pone en el centro a estas dos hermanas, a las que seguimos durante años en lo que hacen contrabando de armas, hacen desaparecer presuntos traidores (algunos simplemente por hablar demasiado), ingenian y ejecutan el atentado del Old Bailey de 1973, la refundación del Sinn Féin y, también, la implicación de Dolours en el Proyecto Belfast. Es esta participación la que vertebra el relato.

Un relato, además, que resulta muy interesante en la evolución emocional de sus protagonistas. Del entusiasmo por entregarse a la causa por la que se han sacrificado tantos valientes guerreros, a los momentos de fe ciega en "el código" de la organización hasta cierto momento de desilusión, de ver cómo aquellos en los que depositas tu fe van por otros derroteros.

Si bien se centran en estas muchachas, 'No digas nada' no ignora lo complejo de la realidad de Belfast en esos años. Evidentemente, a la hora de dramatizarlo, el creador Josh Zetumer tiene que allanar un poco para la fluidez pero es capaz con pocas palabras de exponer la situación en la que vivían lealistas y republicanos, y cómo iba más allá de rencillas entre protestantes y católicos. Tensiones que, si bien ya no es "de guerra", duran todavía hasta el día de hoy (ahí tenemos la magnífica 'Blue Lights' para explorarlo).

No es, ni pretende ser, una lección de historia. De hecho, el estilo de la ficción va moviéndose según evoluciona la narración: de una serie criminal casi de polis y cacos (esos atracos, persecuciones, interrogatorios) a un thriller político de intensidad moderada; de secretos a voces pero de mirar dos veces antes de siquiera soltar una palabra.

De esta manera, 'No digas nada' se mueve con prominentes figuras reales como el miembro del IRA Brendan "Moreno" Hughes (Anthony Boyle/Tom Vaughan-Lawlor) y Gerry Adams (Josh Finan/Michael Colgan), que protagoniza el disclaimer al final de cada episodio asegurando que el líder político siempre negó pertenecer a la organización. Y también la desaparición de Jean McConville (Roddy), otro de los ejes centrales de la miniserie.

Todo esto es tan inabarcable que, a veces, se ve obligada a hacer unos saltos argumentales que dejan con algo de ganas de más. Personalmente, me hubiera gustado pasar más tiempo con la trama de Frank Kitson (Rory Kinnear) como azote británico, profundizar más en la relación de Dolours con Stephen Rea (Damien Molony)... o conocer un poco más a los niños McConville y su agonía a lo largo de los años, por ejemplo.

En definitiva, si bien está lejos de ser perfecta 'No digas nada' resulta un apasionante thriller criminal. Una mirada atenta y emocional al conflicto norirlandés expuesta con bastante buen tino, consolidándose como una de las miniseries imprescindibles de este 2024.

