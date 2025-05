Top dramas de 'Supervivientes 2025'. Expulsados, heridos y quién tiene más papeletas para ganar

La gala de anoche de 'Supervivientes' expulsó a Koldo Royo y se despidió hecho un mar de lágrimas. No obstante, no ha sido el único drama que nos ha querido vender esta temporada: desde seguir estirando el chicle de la relación entre Anita y Montoya al abandono de más de una concursante. Hemos seleccionado los momentos más lacrimógenos, además de un repaso de cómo va la lista de expulsados y quién tiene más papeletas de ganar a estas alturas del reality.

El culebrón de Montoya y Anita

Desde el "¡Montoya, por favor!" de 'La isla de las tentaciones' estaba ya claro que Telecinco no iba a dejar pasar la oportunidad de reciclar el drama de Montoya y Anita en su siguiente reality. Ya empezaron con dramatismo, puesto que el reencuentro entre ambos se tuvo que aplazar por culpa de un huracán, y cuando finalmente los juntaron poco tiempo les ha faltado para volver a liarse.

Que si Anita dijo que hubo un pico y Montoya lo negó categóricamente, que si luego admitieron que seguían teniendo sentimientos (ahora sí que sí), que si se saltaron las normas para consolarse, que si los sancionaron por eso a estar aislados y (¡oh, sorpresa!) se besaron cuando creían que no les grababan... Supervientes, agencia matrimonial, ¿dígame?

El abandono de Terelu Campos

Desde un buen principio, se olía que la participación de la presentadora en el reality no terminaba de ser oficial, ya que la anunciaron pero con matices de que tendría que cumplir una prueba para ser concursante de pleno derecho o no sé qué historias. Efectivamente, poco después Terelu pidió abandonar, revelando sus problemas físicos y sus traumas familiares. Como diría Shyamalan: "¡Vaya giro!".

Carmen Alcayde pidiendo casito

No me cabe duda de que la única persona que genuinamente quiere estar en el reality es Carmen Alcayde. Ya no solo por repetir dos años seguidos (ya son ganas), sino porque casi le da un parraque cuando anunciaron que se salvaba una semana (y mientras Makoke estaba cabizbaja por su eliminación, la otra estaba rebotando por las paredes de alegría). De momento, se ha librado de la expulsión, así que la estrategia le está funcionando.

Manuel, here we go again

Obviamente, el culebrón Montoya-Anita no estaría completo sin meter al tercero en discordia. Manuel estuvo varias semanas en la isla pero en secreto, para luego revelarles al resto de concursantes su participación y con el efecto deseado: Anita cogió un disgusto y se puso a llorar como si no hubiera mañana de pensar en volver a convivir con él, y el reality tuvo la delicadeza de hacerle un plano corto, para que se apreciaran mejor las lágrimas. ¡Qué considerados!

Los que se quedan (en su casa)

Aparte del abandono de Terelu y el de Almácor, que tuvo que marcharse después de que los médicos consideraran que no estaba físicamente bien para participar, ha habido otras dos bajas al margen de las nominaciones: la de Beatriz Rico, que puso un pie en la isla y a los dos días quiso marcharse argumentando que no podía dormir, y la de Rosario Matew, que aguantó un poco más pero también se terminó bajando del carro porque se sentía "completamente atada".

¡Montoya, los mocos!

Los momentos dramáticos del reality suelen dar más risa que pena, pero en esta ocasión se fue incluso más de madre aquella vez que las lágrimas de Montoya por la expulsión (momentánea) de Carmen se vieron interrumpidas por un torrente de mocos, del que le tuvo que avisar el propio Jorge Javier Vázquez en directo cuando el cuadro era demasiado grotesco para ignorarlo (y que Anita terminara limpiándoselos con la mano no hizo sino volverlo todo más grimoso).

Recuento de expulsados y predicciones

Koldo Royo ha sido el último expulsado y se despidió emocionadísimo: "Espero haber motivado a gente de mi edad". El cocinero ha sido el último en sumarse a la lista de expulsadas, compuesta por Samya Aghbalou, Ángela Ponce, Gala Caldirola y Laura Cuevas (efectivamente, pese a llevar tantas semanas, solo ha habido cinco expulsiones).

Si jugamos a sacar aquí la bola de videncia y tenemos que apuntar hacia un posible ganador, yo creo que quien tiene toda las papeletas para salir vencedor de la edición es Montoya, ya que es el que más juego está dando (acapara varios momentos de esta lista, sin ir más lejos) y el que más contenido les está generando con todas sus salidas y arrebatos de llorera (a no ser que le quieran dar un giro inesperado, que también salen con esas a veces). Sobre todo si al final la decisión depende de la audiencia (en teoría, ya sabéis), porque si fuera pon entusiasmo, la victoria se la darían a Carmen Alcayde.

En Espinof | El apagón afectó también al prime time. Qué hicieron las cadenas de TV con su parrilla y qué va a pasar con los programas que no se emitieron

En Espinof | Las mejores miniseries de Amazon Prime Video