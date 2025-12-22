Aún no se ha estrenado en España, pero 'Heated Rivalry' ya se ha convertido en mi última obsesión. Es una serie apasionada y que celebra lo queer con intensidad

Dentro del imaginario de las historias queer que hay en el cine y la televisión, hay ciertos patrones que siguen repitiéndose casi como un mantra: el rechazo, la adolescencia difícil, el momento de confesión y el amor que sirve como salvavidas. Al final, el hecho de que hayan llegado para quedarse hace que muchas perpetúen los mismos tropos narrativos.

Sin embargo, aunque 'Heated Rivalry' tenga un punto de partida que ya conocemos bien, con un romance entre dos jóvenes deportistas profesionales, esto es solo la excusa para desviarse hacia algo más crudo, más físico y también más incómodo.

El hielo se derrite

La serie creada por Jacob Tierney, adapta la popular novela de Rachel Reid del mismo nombre y no busca ninguna validación emocional a través del sufrimiento ni la épica del proceso traumático de salir del armario. En su lugar, se pone el foco en el deseo, la rivalidad y las contradicciones de una relación que nace en secreto y se prolonga durante un tiempo. Y ese cambio de perspectiva, unido al éxito que está teniendo y a una base de fans muy fiel, ha hecho que 'Heated Rivalry' se convierta en uno de los fenómenos recientes más comentados del panorama televisivo queer.

Desde su primer episodio, 'Heated Rivalry' nos presenta a Shane Hollander e Ilya Rozanov -interpretados por unos Hudson Williams y Connor Storrie que desprenden una química indiscutible- como dos promesas del hockey profesional condenadas a enfrentarse constantemente, tanto en la pista como fuera de ella. El canadiense disciplinado y el ruso provocador encarnan una dinámica clásica de enemigos que se atraen, pero la serie acelera el proceso y lo convierte en una relación intermitente, secreta y sostenida a lo largo del tiempo, marcada por encuentros furtivos y silencios incómodos.

Sin embargo, a diferencia de otras ficciones queer más amables o idealizadas, aquí el sexo no es un punto y final, sino el lugar donde comienza todo. La intimidad física aparece desde el inicio como una forma de comunicación, de poder y de escape, lo que sitúa a la serie en un terreno más adulto y menos complaciente. 'Heated Rivalry' no edulcora el deseo ni lo presenta como algo necesariamente liberador. De hecho, a veces es todo lo contrario.

El relato avanza a través de saltos temporales que acompañan la evolución profesional de sus protagonistas, mostrando cómo el éxito deportivo no resuelve los conflictos personales, sino que a menudo los intensifica. La presión mediática, las expectativas familiares y el miedo a perderlo todo funcionan como fuerzas que empujan a Shane e Ilya a esconderse incluso de sí mismos.

Y uno de los mayores aciertos de la serie es cómo equilibra el melodrama romántico con una puesta en escena muy consciente de su entorno. El mundo del hockey no es solo un decorado, sino que es un espacio profundamente masculinizado, competitivo y hostil, que condiciona cada decisión y cada silencio de los personajes.

Por otro lado, a nivel narrativo, 'Heated Rivalry' se apoya también en personajes secundarios y tramas paralelas que amplían su universo y refuerzan la idea de comunidad, mostrando distintas formas de vivir la identidad queer dentro del deporte profesional, que no siempre viene con finales amables o fáciles.

El resultado es una serie que te atrapa primero por su ingrediente provocador, pero que también se sostiene por una historia de amor marcada por la repetición, el desgaste y la dificultad de elegir entre la ambición y la honestidad emocional. Una ficción que entiende el romance como algo imperfecto, contradictorio y profundamente humano.

Es uno de los grandes estrenos en Estados Unidos -que incluso ha conseguido igualar la puntuación de uno de los episodios de 'Breaking Bad' en IMDb-, y podrá verse próximamente en España -con el título 'Más que rivales'- a través de Movistar Plus+, aunque aún no hay fecha de estreno, por lo que habrá que esperar para poder verla. Aunque no todo son malas noticias, porque la serie acaba de ser renovada para una segunda temporada.

