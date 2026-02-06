Primero fue un fracaso, después "la versión nunca vista adelantada a su tiempo" y al final un clásico de la ciencia ficción: el error que salvó a 'Blade Runner'

44 años después, 'Blade Runner' está considerada una de las obras maestras indiscutibles de la ciencia ficción. Hoy parece difícil que una adaptación de Philip K. Dick, dirigida por Ridley Scott, con Harrison Ford y un montón de avances técnicos no sea vista como un clásico, pero hace falta un ejercicio de abstracción para asimilar que este reconocimiento tardó al menos una década en tomar forma.

En el momento de su lanzamiento, en 1982, a 'Blade Runner' no le fue excepcionalmente bien en taquilla; la saga 'Star Wars' lo estaba rompiendo y los espectadores no asimilaron el mundo oscuro propuesto por Scott después de 'Alien' (1979). Así que pasaron de verla en el cine, con el antídoto de 'E.T., el extraterrestre' (1982) haciendo el mismo contrapunto que a 'La cosa' (The Thing, 1982), también considerada hoy como una de las más grandes piezas del fantástico moderno.

El cambio de tapete cultural en los 90

Pero en los 90 la cosa cambió. La coraza edgy y contracultural era más afín al cine turbio, buscando versiones oscuras y violentas del cine de género. El impacto del anime 'Akira' (1988) afectaba ya al cine comercial de Estados Unidos y se podían ver películas de ciencia ficción realmente rugosas y grumosas; algunas, como 'Días extraños' (Strange Days, 1992) de Kathryn Bigelow, claramente a la estela del film de Ridley Scott y la latencia del éxito de Katsuhiro Ōtomo.

Porque, de alguna manera, 'Blade Runner' era un film con culto subterráneo. Lo curioso es que si no fuera por un pequeño percance, podría no haber salido de un eterno bucle de seguimiento especializado. Así lo descubrimos gracias a un mensaje en "X", el antiguo Twitter. Se generó una conversación sobre grandes películas disfrutadas en pantalla grande, a lo que el cineasta y animador Bruce Wright contestó lo siguiente:

"El montaje del director de 'Blade Runner' mostrado accidentalmente en lugar del montaje de cines. Luego monté una campaña para publicarlo. Y lo logré."

Probablemente, los más fans de 'Blade Runner' ya conozcan la historia pero el hilo de Wright dejó más detalles que dan una idea de la gran casualidad que supuso que él mismo estuviera en esa hora y ese lugar cuando sucedió la equivocación del proyeccionista. También puede leerse más minuciosamente en este artículo de Los Angeles Time pero, en resumen, lo más probable es que ahora mismo no estuviéramos hablando de la película en los mismos términos.

El director's cut de Blade Runner que lo cambió todo

En 1990, una impresión en 70mm de 'Blade Runner' llegó del estudio Warner Bros. a un cine de repertorio en Los Ángeles, pero la copia no era la versión más conocida de la película, la cual había fracasado en taquilla, en parte porque el estudio le exigió a Scott que hiciera una serie de cambios; desde una voz en off explicativa para aclarar los misterios de la película a un final feliz.

La proyección de esta otra copia no tenía dicha banda de sonido y el final quedaba abierto. El público no podía creer lo que estaba viendo, pensando que estaban frente a la versión original de Ridley Scott. Michael Arick, quien fuera director de administración de activos de Warner en 1989, encontró la copia al azar. Sabía que no era la versión normal pero no la vio nunca, hasta que las bobinas acabaron en un envío para proyección. Así lo recordaba:

"Estaba en la bóveda de la sala de proyección de Todd-AO, buscando imágenes de 'Gypsy', cuando me topé con una impresión de 70 milímetros de 'Blade Runner'. Lo que probablemente sucedió fue que nadie se había acordado de recogerla después de una proyección. Para salvarlo de los coleccionistas, lo escondí en el lote."

Sin embargo, lo visto aquella noche no fue el "Montaje del director" de Ridley Scott tal y como lo conocemos ahora, porque no era una versión terminada. La película carecía de las secuencias de sueños del unicornio, claves para la identidad del personaje de Deckard, y el trabajo con la música era solamente temporal, entre otros elementos. Bruce Wright escribió sobre la proyección en Los Angeles Times, lo que hizo que los fans más cinéfilos se interesaran por la historia.

Resurrección e histeria

Posteriormente, Wright organizó una campaña de envío de cartas a Warner en foros de cine en línea. Gracias al artículo aumentó el interés en la versión alternativa e inesperada de 'Blade Runner', y tras la gran respuesta de los fans, la propia Warner Bros. organizó algunos pases vendiéndola como "La versión nunca vista adelantada a su tiempo". Esto último no hizo ni pizca de gracia a Ridley Scott, que aseguraba que ésa "no era su versión".

Por ello, después de negociaciones y discusiones con el mismo Scott, en Warner rastrearon el metraje del unicornio y le dejaron terminar la película de la manera que él pretendía originalmente. El montaje del director logró publicarse, por fin, en 1992, 10 años después de la versión original. Esto creó un interés renovado en el film y su universo que solo ha ido creciendo desde entonces. Es posible que sin el redescubrimiento de los 90 hubiéramos visto una secuela suntuosa y cara como la 'Blade Runner 2049' de Denis Villeneuve.

Luego vendrían otras nuevas modificaciones, que acabarían en el aclamado "Final Cut" de 2007. Pero eso es otra historia que podría no haber sucedido si un empleado de Warner Bros. no hubiera encontrado una copia fortuitamente y la hubiera enviado por error a un cine de Los Ángeles, que resultó estar lleno de fans que conocían tan bien la película original que notaron enseguida que estaban viendo una versión diferente de 'Blade Runner'.

En Espinof | Harrison Ford sobre la idea del guion de 'Blade Runner' que nunca le gustó: "Todos pensábamos que era innecesaria"

En Espinof | Denis Villeneuve confiesa que se arrepiente de 'Blade Runner 2049'. "Aún me despierta por las noches, ¿por qué hice eso?"