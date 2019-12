'Star Wars': en qué orden conviene ver todas las películas y series de la saga antes de 'El ascenso de Skywalker'

Las tres trilogías oficiales de 'Star Wars' llegan a su final este año, por lo que es ahora o nunca, no hay mejor momento para volver a ver toda la saga y tratar de encajar las series de camino. Hay algunas formas de volver a visitarlas y hay pros y contras en todos los diferentes modos. Además, cuando George Lucas lanzó su trilogía de precuelas, el debate entre los fans sobre el orden en que ver la serie se ha hecho épico.

Ahora, con la cantidad de spin-offs animados y de acción real, la forma "adecuada" de ver la saga es aún más complicada. Con todo eso en mente, trataremos de plantear algunos órdenes de visualización útiles ya seas un fan de toda la vida que quiera volver a ver las películas o un recién llegado en busca de un curso intensivo de Star Wars.

Nuestro compañero Albertini dio unas claves para verlas que vamos a tratar de actualizar y complementar, aunque nuestro objetivo es simplificar un poco el mareo de órdenes y opciones teniendo en cuenta que hay 10 películas de acción real a la espera del Episodio IX, haremos el orden con canon y sin canon, es decir filmes como 'Star Wars: The Clone Wars' o el divertido engendro especial de Navidad.

Orden Cronológico ligero

Aunque la película original se tituló originalmente simplemente 'La guerra de las galaxias' (Star Wars, 1977) más tarde se modificó para ser conocida como 'Star Wars: Episodio IV - Una nueva esperanza'. Lo que significa que el orden en que se estrenaron las películas no es el orden en que suceden los eventos representados en la galaxia. Y ahí empiezan los dilemas.

Ver las películas en orden numérico alinea las películas cronológicamente y, como se puede uno imaginar, es el orden preferido del creador de la serie George Lucas. Puede ser la opción más obvia, pero no es tan divertido, porque arruina el mayor giro de la serie al revelar prematuramente la identidad del padre de Luke, un momento icónico de Star Wars. Desde luego, es solo una opción para más veteranos. Con solo las series y películas Canon iría así. (la opción má sligera, por supuesto quitando las series).

Alzamiento del Imperio

La rebelión

Nueva república y Primera Orden

Orden estreno

Este es el orden en el que se lanzaron las películas en el cine. El más recomendable a todos los efectos, por la sencilla razón de que las originales son las culpables de la starwarsmanía, con lo que todo lo demás son productos que tratan de rescatar parte de esa magia. Si bien mantiene intacto el giro del padre de Luke, la historia general queda raro, puesto que las precuelas quedan en segundo lugar para volver a saltar al final de la historia, quizá los niños neófitos en Star Wars se hagan algo de lío.

Las nuevas películas spin off como 'Rogue One' (2016) y 'Han Solo' (2018) quedan descolgados por tener lugar entre los originales y las precuelas, pero sirven como anexos para saciar el interés, al igual que las series que no tiene mucho sentido colocar en esta lista dado el carácter de largo recorrido de todas ellas. El estreno de unas y otras películas podía tener que ver en el momento en el que salieron, ahora son un poco intercambiables, pero siempre después o mientras las precuelas.

'Episodio IV: Una nueva esperanza' (1977)

(1977) 'Episodio V: El imperio contraataca' (1980)

(1980) 'Episodio VI: El regreso del Jedi' (1983)

(1983) 'Episodio I: La amenaza fantasma' (1999)

(1999) ' Episodio II: El ataque de los clones ' (2002)

' (2002) ' Episodio III: La venganza de los Sith ' (2005)

' (2005) ' Episodio VII: El despertar de la fuerza ' (2015)

' (2015) ' Rogue One ' (2016)

' (2016) ' Episodio VIII: Los últimos Jedi ' (2017)

' (2017) ' Han Solo ' (2018)

' (2018) 'Episodio IX: El ascenso de Skywalker' (2019)

Orden machete

Empezamos con variaciones y experimentos célebres entre los fans, pero que entran en el desvarío de una forma u otra. El Orden Machete básicamente elimina 'La amenaza fantasma' del programa porque muchos la consideran prescindible. Fue creado en 2011, por lo que no incluye las últimas secuelas que irían después, peor dado que está hecho por fans tarados seguramente también excluiría 'Los últimos Jedi'. A saber qué pasaría con 'Han Solo', pero seguro que entraría 'Rogue One'.

' Episodio IV: Una nueva esperanza ' (1977)

' (1977) ' Episodio V: El imperio contraataca ' (1980)

' (1980) ' Episodio II: El ataque de los clones ' (2002)

' (2002) ' Episodio III: La venganza de los Sith ' (2005)

' (2005) 'Episodio VI: El retorno del Jedi' (1983)

El orden completo de la saga Star Wars

Es es el orden para enfermos de la franquicia o para gente con mucho tiempo libre. Abarca todo, con todas las películas y series o especiales de la saga 'Star Wars' en orden cronológico pero sin seguir el canon actual. Esto es, la saga comenzó en 1977, y desde entonces, se han agregado nuevas trilogías, así como innumerables spin-off en distintos formatos. Cuando Disney compró Lucasfilm quiso eliminar 30 años de Universo Expandido, con lo que esta es una lista para la verdadera resistencia.