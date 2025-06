La temporada 2 de 'Devil May Cry' será "muy diferente". Adi Shankar promete un Dante más fiel al del videojuego y da pistas sobre el futuro del anime de Netflix

Uno de los estrenos estrella de Netflix en cuanto a animación para este 2025 era 'Devil May Cry', que ha terminado siendo una de las mejores series de Netflix de lo que llevamos de año por derecho propio. Con la acogida tan buena que ha tenido (y el cliffhanger tremendo con el que nos dejaba), no es de extrañar que la plataforma no haya tardado nada en renovarla.

Pero ojo, que si creíamos que ya le habíamos pillado el punto al anime, sus responsables advierte que la segunda temporada de 'Devil May Cry' será bastante distinta a la primera.

Más macarradas y "badassery"

Adi Shankar, el productor y showrunner de 'Devil May Cry' ya ha ido revelando algunos detalles sobre la segunda temporada. Y aunque todavía no ha soltado prenda sobre la fecha de estreno o los primeros vistazos, promete que Dante será más cercano al videojuego en cuanto a combate y habilidades.

"La temporada 2 es una serie muuuuuuy diferente", adelantaba Shankar desde su cuenta de X (Twitter). "Sí, Dante sube de nivel. Sus habilidades mejoran y podréis verle abrazar la brutalidad icónica que los fans del juego esperan. Dicho esto, sigo contando una historia, y los grandes personajes no ganan simplemente: evolucionan. Lo que hace a Dante tan cautivador no es que es imparable, es que sigue aprendiendo y volviéndose más fuerte."

Tirando de más referencias a los videojuegos, Shankar también adelantó que tomarán más elementos de las novelas. En concreto, que se incluirá a Nell Goldstein, de la primera novela de 'Devil May Cry', y que tendrá una dinámica de madre/hijo con Dante.

Por su lado, Shankar sigue estando cada vez más ocupado con las adaptaciones de videojuegos. Además de la segunda temporada de 'Devil May Cry' también está en el aire la continuación de 'Castlevania: Nocturne' y ya está trabajando en una serie de 'Assassin's Creed' y una adaptación de 'Duke Nukem'. Las cosas no paran en casa de Shankar.

