Blockbusters, mucha fiesta y programas especiales. Qué nos ofrece la televisión esta Nochebuena

Las fiestas son un momento especial para reunir a las familias y desde la televisión lo saben. Esta noche, los atracones y bromas familiares estarán acompañadas de una parrilla especial que dará comienzo con el mensaje del Rey a las 21:00.

La 1 comenzará su evento principal a las 21:15 con 'Telepasión 2025. Mi gran noche', con actuaciones musicales de artistas como Dani Fernández y Abraham Mateo, y con Aitor Albizua y Lalachus conduciendo el evento. La 2, por su parte, apostará por conciertos a las 20.00 y por refritos de humor con '¡Cómo nos reímos!’ a partir de las 21:10.

Antena 3 también apostará por humor con su emisión de 'Lo mejor de cada casa' a partir de las 21:15, una recopilación de imágenes impactantes y divertidas a lo largo de este 2025. Tras ello tocará 'Tu cara me suena' a partir de las 23:15. Cuatro dedicará un especial a First Dates a las 21:15 y le sucederán dos blockbusters: 'Willow' y 'E.T. El extraterrestre'.

A las 21:15, Telecinco le hará la contraprogramación a la 1 con 'Bailando con las estrellas', un programa musical que pone a celebrities a bailar. La Sexta confiará en un especial de 'El intermedio' a las 21:15, seguido de cine. 'La última fortaleza' con Robert Redford y el drama deportivo 'The Way Back' con Ben Affleck.

De cara al día de Navidad se dobla la apuesta por el cine. La 1 tendrá el día casi repleto con 'Mary Poppins' y su secuela, además de un clásico como 'Qué bello es vivir'. Cuatro buscará un tono más gamberro con 'Noche de paz' y 'Matar a Santa'. Y en Telecinco emitirán 'Robin Hood' con Russell Crowe.

