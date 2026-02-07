Si la temporada 4 de 'Los Bridgerton' te ha dejado mordiéndote las uñas, aquí van 5 adictivos animes con dramas palaciegos y romances imposibles

Queridos lectores, aún quedan unas semanas por delante antes de ver cómo termina la temporada 4 de 'Los Bridgerton'. Así que en este tiempo hay que intentar llenar ese hueco con lo que se pueda y aquí os traigo varios animes con su buena ración de drama de época y romance que entran de lujo en cualquier momento.

Con heroínas tremendas que muestran diferentes tipos de fortaleza, intrigas palaciegas y romances que no siempre son fáciles de llevar. Todos en streaming y perfectos para pasar unas cuantas tardes de invierno con el corazón calentito.

Why Raeliana Ended Up At the Duke's Mansion

Empezamos con una de conspiraciones y misterio: 'Why Raeliana Ended Up At the Duke's Mansion', con una protagonista que muere y despierta reencarnada en un personaje de una novela.

Por desgracia, ahora es Raeliana McMillan, un personaje secundario destinado a ser asesinado. Pero con sus conocimientos de la trama, Raeliana empieza a deslizarse a través de los dramas e intrigas de la corte, empezando por chantajear al duque Noah Voltaire Wynknight para que se case con ella.

Disponible en Crunchyroll

Mi feliz matrimonio

'Mi feliz matrimonio' arranca con una suerte de Cenicienta maltratada por su familia en un Japón decimonónico alternativo. Miyo nació sin poderes y parece destinada a ser una sirvienta, pero entonces su familia la promete con el comandante Kudo, quien tiene una fama terrible.

Pero una vez que ambos de conocen, rápidamente surge una relación preciosa entre ambos. Por desgracia, ni la vida ni sus familias se lo ponen fácil para estar juntos.

Disponible en Netflix

7th Time Loop: the Villainess Enjoys a Carefree Life Married to Her Worst Enemy

Un romance entretenidísimo en un anime de fantasía que necesita más atención.. '7th Time Loop: the Villainess Enjoys a Carefree Life Married to Her Worst Enemy' da justo lo que promete con su título: la princesa Rishe Irmgard Weitzner está encerrada en un bucle que revive una y otra vez, con su prometido dejándola plantada.

Todas las veces anteriores termina muriendo a causa de la guerra, así que a la séptima va la vencida y decide hacer un cambio drástico casándose con su peor enemigo.

Disponible en Crunchyroll

El amor a través de un prisma

Uno de los primeros estrenos de 2026 en cuanto a anime fue 'El amor a través de un prisma', un encantador drama de época de corte realista centrado en Lili, una joven japonesa que viaja hasta Londres para estudiar pintura.

Allí conoce a Kit, un chico taciturno con mucho talento pero una personalidad muy extraña. Poco a poco van aprendiendo más el uno del otro mientras se apoyan para mejorar su arte y competir por ser los mejores de la escuela.

Disponible en Netflix

Yona, princesa del amanecer

Si la cosa va de heroínas que se dejan la piel, no puede faltar 'Yona, princesa del amanecer'. La trama sigue a Yona, quien debe huir de su reino cuando su padre es traicionado y asesinado. Al principio solo cuenta con ayuda de su guardaespaldas Son Hak, pero está decidida a recuperar el trono y salvar a su pueblo cueste lo que cueste.

Aventuras, un toque de fantasía y un romance complicado que se cuece a fuego lento con muchísima tensión. ¡Un clásico!

Disponible en AnimeBox

