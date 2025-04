Los mejores animes shojo de la última década. 11 fantásticas series con intriga, romance y magia que se pueden ver en streaming

Aunque a veces parece que en el campo de juego del anime todo son shonen de acción, el shojo nunca se ha ido y en la última década hemos tenido un buen número de animes buenísimos y emocionantes.

Las demografías en el mundo del manga y el anime cada vez están más diluidas, con muchas comedias románticas publicándose en revistas shonen, "para chicos". Porque al final "shojo" significa justamente eso, una historia dirigida a chicas jóvenes, aunque obviamente las puede disfrutar todo el mundo. Y aunque dentro de los animes shojo tenemos muchos romances para ponerte la piel de gallina, también hay drama, magia y aventuras por un tubo.

Si no sabemos por dónde empezar, estos son algunos de los mejores animes shojo que hemos podido ver en la última década.

Fruits Basket

El anime original de 'Fruits Basket' ya calza más de 20 años, pero en 2019 arrancó una nueva versión que adapta del todo el manga de Natsuki Takaya con un nuevo equipo. Aquí nos centramos en Tooru y la familia Souma, que se trasforman en animales del zodiaco chino debido a una curiosa maldición.

Anime original disponible en Netflix, remake disponible en Crunchyroll

Banana Fish

'Banana Fish' es un thriller ambientado en Nueva York, con uno joven llamado Ash Lynx que se ha criado en un ambiente criminal y ahora ha formado su propia banda. Su vida cambia por completo cuando un hombre tiroteado le da una dirección y las frase "Banana Fish", las únicas palabras que su hermano mayor podía decir tras regresar de la guerra.

Disponible en Amazon Prime Video

Yona, princesa del amanecer

'Yona, princesa del amanecer' es uno de los mejores clásicos recientes en cuanto a animes con romance y aventuras. Aquí seguimos a Yona, una princesa que debe huir de su reino cuando su padre es traicionado y asesinado. Con ayuda de su guardaespaldas, Son Hak, se embarca en una búsqueda para poder salvar a su pueblo y recuperar su hogar.

Disponible en AnimeBox

My Love Story with Yamada-kun at Lv999

Volviendo al mundo real tenemos 'My Love Story with Yamada-kun at Lv999', un slice-of-life muy tierno y divertido con un romance entre dos gamers. La historia empieza cuando a Akane la dejan, y para intentar conquistarlo de nuevo decide ir a un evento del MMORPG al que juegan juntos. Por casualidad allí conoce a Akito Yamada, un jugador profesional que pertenece a su mismo gremio.

Disponible en Crunchyroll

Orange

Un romance con un extraño puntito sobrenatural, ya que empieza cuando Naho Takamiya recibe una carta de su yo de 26 años. La futura Naho le advierte que llegará un nuevo estudiante a su escuela llamado Kakeru Naruse, del que se enamorará sin remedio. El problema es que la Naho del futuro advierte a su yo de 16 años que Kakeru morirá a en el invierno de su 17 cumpleaños.

Disponible en Crunchyroll

My Happy Marriage

'My Happy Marriage' ('Watashi no Shiawase na Kekkon') es otro de los romances más cuquis y emotivos que hemos podido ver últimamente. Ambientado en un Japón alternativo con magia y espíritus, Miyo Saimori siempre ha sido maltratada por su familia por no tener poderes. El último golpe parece llegar cuando la prometen con Kiyoka Kudo, quien tiene una fama terrible, pero luego resulta ser todo lo contrario a lo que Miyo esperaba.

Disponible en Netflix

Anne Shirley

Este año ha regresado Ana de las Tejas Verdes con 'Anne Shirley' un precioso anime que volverá a revisar el clásico de Lucy Maud Montgomery. Con mucho color y optimismo, aquí tenemos a Anne Shirley, una huérfana que es adoptada por los hermanos Cuthbert. Ellos querían un niño para que les ayudase en su granja, pero a pesar de que Anne tiene la cabeza llena de pájaros se encariñan rápidamente de ella.

Disponible en Crunchyroll

Sacrificial Princess and the King of Beasts

Volviendo a los cuentos de hadas tenemos 'Sacrificial Princess and the King of Beasts', una curiosa vuelta de tuerca al mito de la Bella y la Bestia con una joven atrapada en el castillo de un monstruo. Sariphi es ofrecida como sacrificio al rey de los demonios, pero cuando Sariphi descubre su secreto y demuestra ser muy diferente a otros humanos, se convierte en su prometida.

Disponible en Crunchyroll

A Sign of Affection

Pero si hablamos de animes románticos sin duda uno de los mejores bombazos recientes es 'A Sign of Affection', que combina un nivel visual precioso con una relación tierna y encantadora. La protagonista es Yuki, una chica sorda que muy introvertida que un día conoce a Itsumi, otro estudiante que habla muchos idiomas empieza a estudiar lenguaje de signos para poder comunicarse con ella.

Disponible en Crunchyroll

Why Raeliana Ended up at the Duke's Mansion

'Why Raeliana Ended up at the Duke's Mansion' nos mete en un anime isekai con una protagonista atrapada en uno de sus libros favoritos. Rino es empujada desde una azotea, pero en lugar de morir se reencarna en Raeliana McMillan, un personaje secundario destinado a ser asesinada... Pero como Rino se conoce la historia al dedillo decide cambiar ciertos eventos para evitar la muerte.

Natsume's Book of Friends

'Natsume's Book of Friends' es un anime de misterio sobrenatural que sigue a Takashi Natsume, quien siempre ha tenido la habilidad de ver y comunicarse con yokais y otros espíritus. Cuando su abuela muere, Natsume hereda su "libro de amigos", que contiene los nombres de todos las criaturas sobrenaturales a las que ha doblegado para servirla.

Disponible en Crunchyroll

Kimi ni Todoke

'Kimi ni Todoke' es un clásico que volvió con fuerza en 2024 gracias su tercera temporada y un nuevo futuro para el anime romántico. Y si buscamos un anime de instituto para dejarnos el corazón calentito, con este no se puede fallar. Es la historia de Sawako Koronuma, una adolescente muy introvertida que de repente se hace amiga de Shota Kazahaya, uno de los chicos más populares de su clase.

Disponible en Netflix

