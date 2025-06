'El juego del calamar 3' es mejor que la anterior temporada. El final de la serie de Netflix da un impactante cierre a la historia de Gi-hun

Este viernes 27 de junio se estrena la tercera y última temporada de 'El juego del calamar', una serie que debutó en Netflix hace ya casi cuatro años sin hacer demasiado ruido pero que acabó convirtiéndose en el mayor éxito de la historia de la plataforma. Tanto es así que a su creador Hwang Dong-hyuk no le quedó otra que retomarla cuando ese no era ni mucho menos su plan.

Eso sí, más que una tercera temporada tendríamos que hablar de ella como una continuación directa de la segunda, donde el principal objetivo es ver cómo evoluciona todo tras el intento fallido de rebelión de Gi-hun. El personaje interpretado por Lee Jung-jae está ahora terriblemente afectado, pero la llegada de tres nuevos y retorcidos juegos le obligan a volver a la acción en estos seis episodios la mar de entretenidos que solamente funcionan como cierre de la serie hasta cierto punto.

Más intensidad

Tal y como era de esperar, Dong-hyuk apuesta por una mayor intensidad dramática, ya que ahora estamos familiarizados con muchos de los jugadores que siguen con vida, por lo que el aluvión de muertes que va sucediéndose tiene un mayor impacto en el espectador. Da la sensación de que así se busca suplir la falta del efecto sorpresa, introduciendo además un elemento que podría haber resultado sencillamente ridículo y que a la hora de la verdad da bastante juego.

Es cierto que el sentido del humor algo macabro nunca se pierde del todo -bueno, quizá en el último episodio sí-, pero aquí pesan más la relaciones humanas y cómo va afectando eso al desarrollo de todo. Hay una escena especialmente ilustrativa al respecto en el primero de los nuevos juegos en el que uno tiene muy claro algo que va a suceder cuando cierto personaje toma una decisión, y es justo lo que sucede para sorpresa de nadie.

Sin embargo, Dong-hyuk sabe manejar bien ese aura de inevitabilidad para que el golpe sea mayor. Eso se convierte en una constante que ayuda a cerrar diferentes subtramas de forma contundente, dejando además al espectador con ganas por saber cómo evoluciona todo después. De hecho, una de ellas tiene una importancia capital para que el protagonista vuelva a ser más activo, encaminándolo todo hacia un final intachable para este nueva entrega del juego del calamar.

Algo menos contento estoy con las tramas que rodean a la competición, desde esa guardia con una agenda propia hasta los intentos del detective por llegar a la isla. No es que molesten, pero sí que su interés es menor y además la forma de cerrar sus respectivas historias no tiene la fuerza suficiente, dejando así con la impresión de que tampoco ha sido algo que aportase nada realmente esencial.

Más allá de eso, no puedo dejar de pensar en que esta temporada 3 de 'El juego del calamar' más que un final para la serie es el cierre de una etapa concreta de un universo llamado a expandirse hasta que Netflix no pueda exprimir ya nada más de su gallina de los huevos de oro. El último episodio refuerza esa idea de forma clarísima e incluso da alguna pista de lo que podría venir en el futuro.

Por lo demás, creo que estos seis episodios funcionan mejor de forma global que los siete primeros, donde había dos que brillaban muy por encima del resto. En esta ocasión el nivel es más constante, seguramente consecuencia de que ya hay que poner toda la carne en el asador desde el minuto 1 y aprovecharse de cosas que se habían ido construyendo por el camino hasta llegar aquí.

Con todo, la temporada 1 de 'El juego del calamar' sigue siendo la mejor de la serie con diferencia, ya que es cierto que no era ni mucho menos perfecta, pero sí que nos sorprendió a todos, mientras que aquí es intentar dar un giro a la misma fórmula. El bagaje es bien entretenido y seguro que muchos devoran estos seis episodios, pero queda claro que no es fruto de un plan que existiera desde el principio, sino de la necesidad de que algo con tantísimo éxito no podía quedarse en una única entrega.

