Peter Jackson confiesa que no escribió ni dirigió su escena favorita de toda la saga de 'El señor de los anillos'

Convertida en un fenómeno de público ganadora de 17 Oscars, la trilogía de 'El señor de los anillos' es un espectáculo épico repleto de grandes escenas, por lo que elegir cuál es la mejor de todas depende sobremanera del criterio de cada uno. Sin embargo, la opinión de Peter Jackson tiene especial importancia, ya que él fue el principal responsable de esas tres películas, aunque ha reconocido que no escribió ni dirigió su escena favorita de la trilogía.

"Tú la escribiste, deberías rodarla"

Jackson realizó esa confesión en una entrevista para The Late Show with Stephen Colbert, destacando que es un momento clave de 'Las dos torres' que no sabían muy bien cómo transmitir al público y encima se estaban quedando sin tiempo. Ahí fue cuando llegó al rescate Fran Walsh, esposa en la vida real del director y coautora del guion de la película.

"Estábamos rodando Las Dos Torres y había que presentar a Gollum", recordó Jackson. "Un aspecto clave con Gollum es que la mayoría de la gente sabe que es Sméagol y Gollum, como una división, pero no teníamos una escena en la que realmente entendieses que 'oh, el tipo son dos personas'. Sabíamos que la necesitábamos, pero no teníamos tiempo para rodarla."

"Fran escribió una escena en la que Sam y Frodo están dormidos, así que ellos no son más que bultos en la cama, ni siquiera necesitábamos a Elijah Wood o Sean Astin. No teníamos a nadie para dirigirla, así que le dije a Fran: 'Tú la escribiste, deberías rodarla'. Así que fue por un día, escribió y dirigió una escena que ha acabado siendo muy famosa. Fue algo de última hora porque nos dimos cuenta de que hacía falta para venderle al público la idea de quién es Gollum."

La verdad es que cuesta imaginarse la película de 'Las Dos Torres', o incluso la trilogía, sin esa escena ya que resulta esencial para comprender del todo la psicología de Gollum. Andy Serkis hizo un gran trabajo dando vida al personaje, con su lucha de personalidades, y la escena encaja muy bien dentro de la película además de funcionar perfectamente de forma aislada. No solo resolvió un gran problema de la producción sino que Fran Walsh realizó un gran trabajo como guionista y directora, y nunca está de más que tanto Peter Jackson como nosotros le reconozcamos el mérito.

Curiosamente, a día de hoy Walsh es la única mujer que ha ganado 3 Oscars en una sola noche, gracias a la tercera película basada en la saga de J.R.R. Tolkien, 'El retorno del rey'. Se alzó con los premios de Mejor película (como productora), Mejor guión adaptado y Mejor canción original (por escribir "Into the West").

Por cierto, si no tienes las tres películas de 'El señor de los anillos' en formato físico en casa y quieres volver a verlas, se pueden recuperar en streaming a través de Netflix, Prime Video o Movistar Plus+.

