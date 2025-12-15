Después de 3 años de espera 'Kaguya-sama: Love Is War' regresa por fin este mismo mes, aunque el genial anime romántico sigue sin responder la pregunta más importante

'Kaguya-sama: Love is War' se está haciendo bastante de rogar, porque ya han pasado tres años desde que se estrenó la película 'The First Kiss That Never Ends'. Eso sí, este mes por fin el anime regresa con un capítulo especial y abre la puerta que tiene a sus fans mordiéndose las uñas desde hace ya demasiado tiempo.

Vamos por partes

Hace unos meses se confirmó que 'Kaguya-sama: Love is War' tiene un nuevo especial en marcha subtitulado 'Otona e no Kaidan', algo así como "Las escaleras hacia hacerse adulto". Este será un capítulo especial con una trama original que se emitirá directamente en la televisión japonesa el próximo 31 de diciembre.

Por el momento no se sabe con seguridad cómo podremos seguirlo internacionalmente. Aunque viendo que Crunchyroll se ha encargado de retransmitir tanto la serie de anime como la película, es muy posible que termine también en la plataforma.

Shinichi Omata, quien dirigió las tres temporadas de 'Kaguya-sama: Love is War', también regresa como director para A-1 Pictures y se ha vuelto a reunir al equipo creativo principal del anime. Por ahora no se ha desvelado demasiado de la trama de este especial, aunque parece que se sitúa unos años después del final de la serie, con una Kaguya adulta reflexionando sobre sus años en el instituto y su relación con Miyuki. Aunque, a pesar del tono melancólico que pueda tener, el tráiler nos deja claro que también va a haber pitorreo y sus toquecillos de comedia.

Ahora bien, 'Kaguya-sama: Love is War' todavía no se moja con lo que los fans quieren saber realmente: ¿cuándo llega la cuarta temporada del anime? El anime adapta hasta el episodio 137 del manga de Aka Akasaka, aproximadamente la mitad del volumen 14, y la serie se cerró con un total de 28 volúmenes. Así que todavía quedaría la mitad de la historia por delante y, potencialmente, varias temporadas de anime.

Por desgracia, la espera se sigue alargando y desde A-1 Pictures no sueltan prenda. Esperemos que tras la emisión de este especial, 'Kaguya-sama: Love is War' nos deje con alguna noticia positiva de cara al año nuevo.

