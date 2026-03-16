"No llegué preparado para esto". Uno de los concursantes más conflictivos de 'Supervivientes 2026' abandona el programa antes de tiempo

Los concursantes de 'Supervivientes 2026' llevan ya diez días en Honduras y algunos se les está haciendo muy cuesta arriba. El pasado jueves fue la primera gala de expulsión con Alex Ghita llevándose la palma. El programa le daba aquí una segunda oportunidad, un destierro a la playa Destino donde habría hecho convivencia con Darío y Borja. Eso es, claro, si no se hubiese llevado un rebote tremendo abandonando el programa voluntariamente.

Lo anunciaba él mismo en el programa de 'Conexión a Honduras' del domingo. La aventura le estaba pasando factura, y llegó a su culmen cuando vio que le habían recolocado a playa Destino en vez de coger el avión de vuelta a España como esperaba. Fue entonces cuando activó el protocolo de abandono. "Es duro porque vine con una ilusión y veo que se me está esfumando, intento tirar para adelante, pero se me complica", decía cuando desde el programa revelaron que había sido él quien activó el protocolo.

No era un farol, Alex se convierte en el primer concursante en abandonar la isla por decisión propia. Aunque sin duda el mal rollo entre compañeros ha ayudado a la decisión, ha señalado su falta de preparación como razón principal. La escasez de comida le ha supuesto mayor problema de lo que esperaba, alegando que "el tema de la comida me tiene al límite. Sabía que si algo me podía truncar este sueño sería la ansiedad por comer y así fue". Desde el programa hicieron una intentona de que se quedara, con un mensaje especial de una amiga, pero su decisión ya estaba tomada. "Será un sueño roto, pero tengo que decir que abandono esta aventura, abandono Supervivientes. No llegué completamente preparado para el tema de la comida. Tendría que haberme preparado meses."

Desde luego en poco más de una semana se ha convertido en uno de los personajes más conflictivos del programa. Hace unos días se convertía en el centro de polémica al robar comida, lo cuál le metió en la primera gran discusión con el resto de los compañeros. Sus problemas de actitud lo habían convertido en un villano evidente para los otros supervivientes, que lo tuvieron fácil en la expulsión.

Ni siquiera sus compañeros de destierro parecían sorprendidos cuando Sandra Barneda les contaba la decisión de Ghita por dejar el programa por completo. "Lo suponíamos, estaba en modo negación y no quería seguir participando. Vamos, yo lo supuse", expresaba Darío desde isla Destino. Para sumar polémica a la noche, fue también protagonista la discusión entre Claudia y Gerard por no compartir equitativamente la comida, momento en el que acabó teniendo que intervenir Sandra.

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