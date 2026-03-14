Dani Rovira ha durado un suspiro en RTVE. La pública cancela una de sus grandes apuestas tras solo tres programas

"No hemos sabido conectar con los espectadores", decía Dani Rovira en su publicación de Instagram en la que anunciaba que 'Al margen de todo', su programa de humor y entretenimiento en el prime time de los jueves, era cancelado por RTVE. El programa ha durado solo tres semanas, y los datos han forzado la mano de la cadena.

Para el andaluz es "otro aprendizaje más", para la pública es probablemente un dolor de cabeza. Venía a sustituir la falta de 'Futuro imperfecto', el programa de Buenafuente los jueves que sufrió un parón tras el descanso profesional del catalán por problemas de salud. Buenafuente debutaba en mayo del año pasado con 1,2 millones de espectadores, manteniéndose una sólida opción en la parrilla durante la temporada.

Las audiencias nos dejaban claro que la cosa no iba bien. 'Al margen de todo' tuvo un estreno raro, quedando como la cuarta opción con 10,1% de share y 765.000 espectadores en una noche en la que incluso Iker Jiménez le adelantaba por la izquierda con 10,8% de cuota. Las dos siguientes semanas han confirmado el fracaso. Su segunda emisión pegaba un bajón al 7,7%, con 567.000 de espectadores, y la siguiente semana terminaba de poner el clavo en el ataúd con 7,5% y 533.000 espectadores.

Este poco interés no es casual ni mala suerte. El programa cayó regular desde el principio y no se ha logrado recuperar de esa primera impresión. Su tono intencionalmente equidistante en lo político ya desde su nombre ('Al margen de todo') y una premisa en la que quería "alejarse de la crispación y de los malos rollos" quedaba lejos de los más cañeros Buenafuente y Marc Giró y perdía esa parte de la audiencia. Sus sketches se sentían algo desubicados y no han calado, y como talk show su formato no terminaba de definir una identidad clara.

La pública se ve ahora obligada a encontrar un plan C, con Buenafuente sin prisas de volver (sí estamos volviendo a oirle en radio) y con su sustituto saliéndole rana. Son comienzos de año un tanto accidentados para cadena, a la que tampoco le está despuntando probablemente como esperaba otros estrenos como 'Trivial Pursuit' los viernes, con constantes bailes de parrilla. Quizás sea Henar Álvarez la que lo sustituya. RTVE anunciaba también esta semana que 'Al cielo con ella' pasaría de La 2 a La 1 tras su buen rendimiento, sin confirmar de momento fecha.

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