RTVE está echando de menos a Buenafuente y a Marc Giró. Y su sustituto tiene un duro desafío por delante

La noche del jueves supuso el bautizo de fuego del nuevo formato de La 1. Con la salida de Marc Giró a Atresmedia el pasado enero y la baja temporal de Buenafuente y su 'Futuro imperfecto', Dani Rovira se queda como nueva opción de entretenimiento de la cadena y ocupará el prime time de los jueves.

De momento deja que desear en términos de audiencias. 765.000 espectadores se reunían frente al televisor para acompañar a 'Al margen de todo' en su estreno, un 10,1% de cuota de audiencia que fue solo lo cuarto más visto dentro de las principales cadenas. Ganaba 'Perdiendo el juicio' de Antena 3 (12.1%), como segunda opción 'GH Dúo' (14.9%) e incluso le plantaba cara 'Horizonte diario' (10.8%) que sigue registrando buenos datos para Cuatro y demuestra que el ahora formato diario de Iker Jiménez tiene poder de convocatoria incluso en la competitiva franja del prime time.

Las comparaciones son odiosas, pero se queda bastante por debajo de los números iniciales de Buenafuente, que se estrenaba el jueves 8 de mayo de 2025 con una sólida cuota del 12,8%, 1,2 millones de espectadores y llevándose por delante a Antena 3. La semana que viene se verá probablemente muy afectado por el esperado estreno de 'Supervivientes 2026', por lo que tiene un importante bache inicial que superar a lo largo del próximo mes. Sin la vuelta de Andreu aún a la vista está por ver si Rovira puede ganar algo de terreno en la cadena, o si RTVE estará contando los días hasta la vuelta del catalán.

Más allá de los números el programa dejó una sensación agridulce en los espectadores. En redes se echaba de menos a Buenafuente y a Marc Giró. No se tomó bien el equidistante monólogo inicial de Rovira ni cuajaron algunas secciones. Los programas de humor siempre son complicados, pero en la búsqueda de RTVE por un formato que decide "alejarse de la crispación y de los malos rollos", acaban con un resultado que, de momento, se percibe como un tanto desubicado y sin sangre.

En Espinof | 'GH Dúo' pierde a uno de sus concursantes más mediáticos después de un episodio lleno de drama. "Se acaba la televisión para mí"

En Espinof | De hacer de Aidita a pasar 11 años fuera de las cámaras por el bullying que sufrió por la serie. "No se lo conté a mi familia"