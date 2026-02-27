¡Ganó Paramount! Netflix se rindió y pone fin a la negociación sobre la compra de Warner: "Ya no es financieramente atractivo"

Hace tan solo unos días, nadie habría imaginado este final para el culebrón más emocionante del año: el de la compra de Warner. Después de que a inicios de diciembre la empresa se decantara por la oferta de Netflix por encima de la de Paramount, muchos dimos por hecho que ya estaba todo el pescado vendido, conjeturando sobre el futuro que teníamos delante. Poco imaginábamos hasta los límites que estaba a punto de llegar la rival, probando que el que la sigue, a veces, la consigue.

Vuelve conmigo, por favor, toma dinero

La sucesión de hechos que ocurrió ayer fue inaudita, y pasamos de no tener nada claro a cerrar del todo el acuerdo en un giro sorpresa de los acontecimientos. Al principio, supimos que Warner consideraba la nueva apuesta de Paramount, que pagaba 31 dólares por acción (frente a los 27,75 de Netflix), unos 111.000 millones totales, y ofrecía todo tipo de ventajas para los accionistas de la empresa, "una propuesta superior" a la del streamer. Así empezó la cuenta atrás para Netflix, dándoles cuatro días para igualar o mejorar la propuesta.

Todos esperábamos que la bravata acabara con el streamer mostrando los dientes, pero todo lo contrario: se ha retirado inmediatamente de la negociación, tal y como leemos en Variety. Ted Sarandos y Greg Peters, CEOs de Netflix, han afirmado: "La transacción que negociamos habría creado valor para el accionista con un camino claro a la aprobación regulatoria. Sin embargo, siempre hemos sido disciplinados, y al precio requerido para igualar la última oferta de Paramount Skydance, el negocio ya no es financieramente atractivo, así que declinamos igualarlo".

Para el mundo empresarial ha sido un shock, sobre todo porque las continuas ofertas por parte de Paramount se han visto casi en tono de sorna a lo largo de los meses. Sin embargo, no hay que olvidar que David Ellison, CEO de Paramount, es el hijo de Larry Ellison, el sexto hombre más rico del mundo, y su fuente de billetes es prácticamente inagotable. Netflix, viendo el titán de las finanzas ante el que se enfrenta, solo puede lamentarse: "Nuestro acuerdo habría fortalecido la industria del entretenimiento, preservado y creado más trabajos de producción en los Estados Unidos. Pero esta transacción siempre fue un 'nos gustaría tenerlo' a un precio justo, no un 'debemos tenerlo' a cualquier precio".

Un Trump-antojo

Por su parte, David Zaslav, contento de haber terminado el culebrón, ha afirmado: "Netflix es una gran empresa y a lo largo de este proceso Ted, Greg, Spence y todo el mundo allí han sido unos compañeros extraordinarios. Les deseamos lo mejor en el futuro. Cuando nuestra Junta vote el acuerdo de fusión con Paramount, creará un valor tremendo para nuestros accionistas. Estamos emocionados con el potencial de una combinación entre Paramount Skydance y Warner Bros Discovery, y no puedo esperar a empezar a trabajar juntos contando las historias que mueven al mundo". Y sí, no solo a ti te escama que ponga por delante a los accionistas antes que a las historias.

Cabe recordar que Ellison es un aliado del presidente Donald Trump y fiel creyente en la filosofía MAGA, que ya convirtió en conservadora a CBS y ahora va a poder meter mano a CNN (una promesa literal a Trump), además de hacer más películas unidas a los gustos e ideas del presidente estadounidense. Por supuesto, esta fusión se va a traducir en un buen montón de gente perdiendo su trabajo, y nadie sabe muy bien lo que va a ocurrir con HBO o con franquicias ya empezadas y de tinte claramente progresista como el Universo DC de James Gunn.

Como maniobra, desde luego, ha sido un acto de auténtica maestría empresarial por parte de Paramount, que ha pasado de ser la gran perdedora a convencer, a base de pura billetada, a ganar por todo lo alto. Ahora queda ver qué pasará cuando el humo se disipe: qué queda de las promesas de Paramount de estrenar 30 películas anuales en cines, qué pasa con HBO y, por supuesto, si el acuerdo pasará por todos los comités regulatorios. Aunque podría caerse, lo cierto es que, con los vínculos entre Ellison y Trump, parece complicado.

De momento, la tendencia política que están cogiendo todos los medios estadounidenses es la mayor preocupación no solo de la industria, sino también de senadores como Elizabeth Warren: "Una unión entre Paramount Skydance y Waner Bros es un desastre antimonopolio amenazando con precios más altos y menos opciones para las failias americanas. ¿Qué le dijeron los oficiales de Trump al CEO de Netflix hoy en la Casa Blanca? Un puñado de billonarios alineados con Trump están intentando tomar el control de lo que ves y cobrarte lo que quieran". En estas estamos. Antes de descorchar el champán por los estrenos en cines aparentemente asegurados, queda mucho por analizar en este nuevo panorama. Qué mareo empresarial.

En Espinof | Los cines están en peligro de muerte, pero creo que nadie está haciendo nada para que la gente quiera volver a las salas

En Espinof | Las películas más esperadas de 2026