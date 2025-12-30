Ni Netflix ni Disney+. La plataforma que más ha crecido en 2025 propone cientos de películas y series con valores cristianos

A veces se nos olvida, pero más allá de las majors, las grandes distribuidoras y las omnipresentes plataformas de streaming, hay todo un mundo de compañías algo modestas y de nicho que sin que casi nos demos cuenta están ahí y hacen ruido. Una de ellas es Angel Studios, sucesora de algún modo de VidAngel y que acaba de anunciar que han pasado la barrera de los 2 millones de suscriptores.

Si bien la cifra es humilde, sobre todo si comparamos con Netflix y sus 300 millones de suscriptores, no lo es tanto si pensamos que esto significa el doble de los que contaban el pasado marzo y un incremento de un 25% desde el final del trimestre pasado. Por comparar, el crecimiento habitual de una de las grandes plataformas está entre el 7 y el 15%.

Más allá de la distribución convencional

A decir verdad, Angel Studios (o Angel a secas) no es una simple plataforma. Como su nombre indica, es un estudio que distribuye sus producciones tanto en cines (se estrenó a lo grande con la polémica 'Sound of Freeedom') como en su propia plataforma de streaming, con un modelo híbrido de contenido gratuito y de suscripción. Suscripción que, por otro lado, no es nada barata.

Un plan básico con anuncios ronda los 12 dólares al mes (10 euros al cambio actual); 18 dólares sin anuncios y el modelo premium alcanzando los 20 dólares (17 euros al cambio actual). Si bien por estos lares nos parece un precio algo caro, en Estados Unidos anda en precio de mercado. Por ejemplo, el plan estándar de Netflix son 18 dólares también y el premium llega a los 25.

Sin embargo, y he aquí la gran diferencia, la membresía al Angel Guild te otorga algo que en las demás no: poder de decisión. Angel Studios parte con cierta vocación democrática y de participación, convirtiendo a los suscriptores en socios o, mejor dicho, productores de facto. De esta manera, un suscriptor puede valorar propuestas para nuevas series y películas, dar su opinión y votar si dar luz verde o no.

Para Neal Harmon, su cofundador, la vocación de la compañía es realizar aquello que su audiencia quiere ver. «La sólida colaboración entre Guild y nuestros socios cineastas es nuestro motor creativo», afirma en el comunicado recogido por Deadline, «y este crecimiento demuestra que nuestros miembros quieren participar en la creación directa del entretenimiento que disfrutan».

Esto en lo que siguen una clara línea editorial. Desde Angel dejan claro, y así se puede leer en su web, que creen en el poder de las historias para amplificar la luz. Luz que definen como verdad, noble, justa, auténtica, encantadora, admirable y excelente y que pone su énfasis en lo que es bueno. Esto queda muy poético, pero se traduce en producciones con valores que se puedan disfrutar en familia.

Y sí, principalmente (pero no exclusivamente) valores cristianos. O al menos que se asocian al cristianismo. No en vano los orígenes de Angel Studios se remontan a VidAngel, una plataforma fundada por una familia de la Iglesia de los Santos de los Últimos días (más conocidos como mormones) que propuso en su momento versiones recortadas/censuradas de películas y series para poder ser vistas por toda la familia.

Esto, por cierto, les llevó a una demanda por infracción de copyright. Momento en el que tuvieron que declararse en bancarrota y de ahí surgió Angel Studios, mientras que VidAngel resurgió con un modelo de filtro de contenidos para adecuarlos a un tipo de público.

Historias del pasado aparte. Si bien su cartera de producción no es necesaria ni exclusivamente de corte cristiano, sí que no son pocas las series y películas que han producido y distribuido relacionadas con la fe. Directamente las tres primeras temporadas de 'The Chosen' (luego se separaron) y, actualmente, en la taquilla estadounidense se encuentra la animada 'David'.

