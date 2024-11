1.280,29 euros al año. Esto cuesta estar suscrito a Netflix, Prime Video, Max, Disney+, Movistar y otras plataformas de streaming

En 2024 ya es raro que exista alguna productora o distribuidora importante de cine y televisión sin una plataforma de streaming en su poder. Algunas con más tiempo en el mercado que otras, todas probando novedades y diferentes modalidades, está claro que la oferta no deja de crecer y nuestros bolsillos no dejan de temblar.

Además, una plataforma tan popular como Netflix inició una campaña para acabar con las cuentas compartidas y, a pesar de encarecer sus precios, sus previsiones se han visto ampliamente superadas. El gigante del streaming aumenta su volumen de suscriptores y de ingresos.

Porque claro, a poco que tengamos interés en sus contenidos, sus precios todavía asequibles para lo que ofrecen hacen que enseguida piquemos con alguna suscripción (o, al menos, busquemos cómo compartir una cuenta). Imaginemos a un usuario normal. A uno que le gusta el cine y la televisión y quiere estar a la última con lo que ve todo el mundo. Ahí, Netflix o Movistar son las elecciones más potentes.

Si, además, a este usuario le gusta ver series de calidad ahí destaca sin duda la oferta de Max (la ex HBO) si bien otras como Apple o SkyShowtime también tienen títulos importantes. Además, es probable que sea cliente habitual de Amazon, por lo que está la atractiva opción de Prime Video incluido en la suscripción, con un amplio catálogo de cine y series. Si le gusta el anime, ahí está la esencial Crunchyroll. Si es una hogar con hijos, Disney+ se convierte en una opción casi imprescindible. Si en la familia hay algún apasionado del fútbol...

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

Haciendo cuentas

Y así, vamos sumando plataformas con ofertas e intereses distintos... y si nos descuidamos podemos llegar a superar holgadamente los 500 euros al año solo en plataformas de vídeo bajo demanda más importantes. De hecho, hagamos cuentas:

Netflix (plan estándar): 13,99 euros al mes - 167,88 euros al año

Max: 99,9 euros al año

Movistar Plus+ (plan estándar): 9,99 euros al mes - 119,88 euros al año

Prime Video: 49,9 euros al año

Disney+ (plan estándar): 99,9 euros al año

Filmin: 84 euros al año

Apple TV+: 9,99 euros al mes - 99 euros al año

SkyShowtime (plan estándar): 62,99 euros al año

Flixolé: 39,99 euros al año

Crunchyroll (plan megafan): 64,99 euros al año

AnimeBOX: 59,99 euros al año

MiTele Plus: 42 euros al año

Atresplayer: 49,99 euros al año

DAZN (plan fútbol): 19,99 euros al mes - 239,88 euros al año

Total: 1280,29 euros al año (106,69 euros al mes)

Todo esto suponiendo que no compartamos cuentas para ahorrar algo de dinero y teniendo en cuenta que no he metido ofertas de plataformas menos completas en cuanto a relación calidad-precio, la suscripción de Rakuten por la poca oferta que tiene en comparación con otras, o el Plan Pro de DAZN que sube a 359,88€ (29,99 al mes). Ahora casi todas tienen planes baratos con anuncios pero yo al menos, de momento, no me planteo, ya tengo suficiente con lo que hace Prime...

En mi caso personal, tengo Netflix, Max, Disney+, Filmin, Apple TV+ (gratis al adquirir un cacharro Apple), Prime Video, Movistar y Sky: un total de 684,45 euros al año. Claro, hay que tener en cuenta que servidor es un editor de un medio de cine y televisión como es Espinof y, por tanto, es un gasto útil para tener acceso en cualquier momento a las nuevas series y películas que van llegando sin necesidad de recurrir a otros métodos.

Sin tiempo para todo lo que hay para ver

Claro, aquí es donde nos encontramos con esa imperiosa necesidad de tener que amortizar nuestras suscripciones y ver que no lo hacemos. Esto termina provocando una fatiga por suscripción que se une a todos esos otros servicios fuera de este campo (Spotify, YouTube o las de videojuegos) que también usamos.

¿Hasta qué punto compensa pagar un servicio por el uso que le damos? Yo reconozco que soy muy impulsivo a la hora de sacar la tarjeta para suscribirme, pero miro mucho el ver si me va a merecer la pena independientemente de si comparto o no la cuenta con terceros. Otra cosa es que me acuerde de cancelar la suscripción cuando un servicio ya no me interesa.

Imagen de portada | Xataka Móvil

En Espinof | Las mejores películas de 2024

En Espinof | Las mejores series de 2024