Telecinco anuncia la versión alemana de 'Gran Hermano': 'Gran Germano' será su revulsivo contra las malas audiencias

A estas alturas, no es ningún secreto que Telecinco necesita, como sea, una revolución en su parrilla que vuelva a despertar e interesar a su público, ese que hace años se juntaba por millones delante de la televisión para ver sus realities y sus programas de cotilleo y que ahora parece haber desaparecido. Sin embargo, la cadena de Mediaset tiene un plan infalible para recuperar la audiencia perdida en 2026, especialmente después del sonoro fracaso de 'Gran Hermano', que solo duró un mes y medio en taquilla: el infalible nuevo formato 'Gran Germano'.

Auf Eiedersehen, Mediaset!

El 15 de enero, Telecinco ha anunciado que comenzará una nueva andadura para el que fuera uno de sus programas estrella con una edición íntegramente alemana, esperando así atraer al público hispano, siempre hambriento de nuevas experiencias audiovisuales. Puede que no quieran ver a Rocío, Aroa, Cristian o Aquilino porque estén esperando la llegada de Hans, Otto, Helga o Viktoria, las nuevas estrellas de este nuevo formato. Quién sabe.

'Gran Germano' será exactamente igual que el original, salvo que tendrá que emitirse con subtítulos y tendrá variaciones en sus pruebas, adaptadas a los tópicos que los españoles tenemos de los alemanes. Así, tendremos competiciones de comer salchichas y chucrut, beber cerveza, invadir Polonia o intentar sonreír, algo que será difícil puesto que desde Telecinco han afirmado que "habrá gente de todas las clases y espectros políticos. Y cuando decimos todos, son todos. Las broncas esta vez van a ser in-cre-í-bles".

Entre los concursantes también habrá celebrities españolas prácticamente indistinguibles del resto de concursantes. Con suerte, nadie se dará cuenta de que Helén Estebans es realmente Belén Esteban con un bigote de pega y un disfraz del Oktoberfest sacado del Party Fiesta. La propia nueva concursante ha declarado "Yo de Alemania lo sé todo: Gutenmorgen, beerplease, hailhitler... Creo que lo tengo controlado. Uy, perdón, controlaten, que a veces se me va el idiomen".

Otras celebrities españolas que Telecinco meterá de estrangis en el concurso son María Gutiérrez, la compañera de piso de la ex de un señor que se lió una noche con una soltera de 'La isla de las tentaciones'; Paco Fernández, el polemista que fue a 'Gran Hermano: El debate' una noche a defender a su primo Ramiro; y Juana del Río, una señora que pasaba por ahí y que, con el estándar actual de lo que es VIP en Telecinco, ya les valía. ¿Conseguirán remontar las audiencias con este giro socio-político internacional? Quién sabe. Total, peor no les va a ir.

