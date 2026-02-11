La increíble escena post-créditos de 'Los Pecadores' que tocó a Ryan Coogler en lo más hondo. "Me di cuenta de que toda la película trata sobre mí"

Es la película más nominada de la historia de los Óscar, con 16 nominaciones (a dos de 'Eva al desnudo', 'La La Land' y 'Titanic'): pase lo que pase la madrugada del 16 de marzo, 'Los pecadores' ya ha hecho historia, y no deja de ser sorprendente que, además, tenga otro récord: la única película nominada al Óscar a mejor película este año con una escena post-créditos propiamente dicha ('F1' tiene un acompañamiento durante los mismos). ¿Te fuiste del cine antes de que llegaran? ¿Te las saltaste mientras la veías en HBO Max? ¿Quieres saber a cuento de qué las puso Coogler? No te preocupes: para eso estamos.

Obviamente, hay SPOILERS de 'Los Pecadores'. Debería ser obvio dado que vamos a desgranar las escenas post-créditos pero nunca se sabe.

Será como aquella canción de los años 90

En la primera escena post-créditos, ambientada en los años 90, vemos cómo Sammie, en lugar de seguir los designios de su padre, acabó siendo una leyenda del blues (interpretado, por cierto, por el mítico Buddy Guy, leyenda y poseedor de 9 premios Grammy). Al terminar una actuación, se sienta en la barra del bar cuando a su lado aparecen Stack, al que Smoke dejó vivo aquella noche, y Mary. La única promesa que le hizo fue que dejarían a Buddy en paz... hasta ahora. ¿Quién diría que no a la promesa de la vida eterna?

Pues Sammie, claro. Tras negarse, Stack añade "Echo de menos lo real" (honestamente, parece el propio Coogler hablando sobre el tipo de cine que hace), y el músico toca para ellos un poco de blues típico de los años 30. Es un epílogo que cambia y aclara la película y es más que necesario para el espectador, pero para el director, tal y como le contó a EW, es algo más: con la excusa de conocer a uno de sus ídolos acabó por despedirse de su tío. "Escribí lo que pensé que Buddy Guy creería que es genial. Es el único artista por el que mi tío James se arreglaba siempre y al que iba a ver a menudo".

Se dio cuenta de la importancia de su tío rodando esta escena con Buddy en el primer día de rodaje de 'Los Pecadores' en Nueva Orleans, porque algo no iba bien. "Me quedé atascado. Así que hice lo que hago normalmente cuando trabajo con Michael. Le dije, 'Eh, tío, esto no va bien. ¿Qué crees que haría Stack aquí?'". Jordan sacó sus colmillos y continuó.

Parecía que iba a lanzarse al cuello de Buddy con gran rapidez, y en ese momento me entró el pánico porque era fan suyo y, al fin y al cabo, tiene 90 años. Entonces me di cuenta de que le había dado un abrazo y luego me miró y me dijo: 'Bueno, ¿qué te parece?'. Y me eché a llorar porque me di cuenta de que toda la película trataba sobre eso. Trataba sobre mí, que no había tenido la oportunidad de despedirme de mi tío.

Hasta siempre, tío James

Ese abrazo, para el director, era el final natural: "La escena es increíblemente importante para la narrativa de muchas maneras. La película se dirige hacia ese momento". James murió mientras Coogler estaba terminando la post-producción de 'Creed', y no pudo decirle adiós. "Me sentí muy mal al recibir esa noticia, al no haber podido estar en casa con él. Era algo con lo que sentía que tenía que lidiar. Y lo que hice después de su fallecimiento, cuando quería pensar en él, era escuchar discos de blues. Sentía que estaba evocando su espíritu".

Hay otra escena post-créditos más, aunque menos impactante a nivel emocional, en la que el joven Sammie, interpretado por Miles Caton, toca, en la iglesia de su padre, una versión de 'This little light of mine' exclusivamente para él mismo. Su significado queda abierto: hay quien dice que es el resultado de la escena anterior, con el personaje en el más allá libre de la carga de ser un vampiro. Personalmente, creo que es un flashback, el primer momento en el que se rebela contra la doctrina que se ha establecido para él y vence sus miedos de aquella noche para volver a ser él mismo, con su guitarra a cuestas.

Puede que pienses que no es para tanto, que 'Los pecadores' no es tan buena, y estás en tu derecho de hacerlo. Pero es innegable que Coogler ha hecho una obra personal, auténtica, distinta y única, una fantástica alegoría repleta de giros y personalidad propia que culmina por todo lo alto, tal y como marca el pasar de los tiempos: con dos escenas post-créditos que, quizá, lleguen a mojarte los ojos de lágrimas. Como las mejores películas.

En Espinof | La historia real detrás de 'Los pecadores' va mucho más allá de los vampiros y comparte una conexión alucinante con un icono del blues

En Espinof | Las películas más esperadas de 2026