Al Benidorm Fest le está costando recuperar su audiencia sin Eurovisión, pero no todo está perdido

Desde 2022 había un doble interés en seguir las galas de Benidorm Fest. Por un lado, los espectadores se llevaban la emoción de ver a jóvenes artistas competir en un talent show musical con actuaciones en directo. Por otro lado, estaba el gusanillo de tener un vistazo anticipado al futuro representante de España en Eurovisión.

Esta edición es la primera de un Benidorm Fest emancipado, después de que España se retirase de Eurovisión junto con cuatro países más (Países Bajos, Irlanda, Islandia y Eslovenia) en protesta por la participación de Israel. Para el formato es una oportunidad de redefinir su identidad. Ya no necesitan limitarse al perfil de lo que se espera del concurso europeo y pueden abrir horizontes. El cartel de este año es variado y el concurso ha encontrado nuevas formas de motivar a los artistas. Además de un premio que asciende a los 100.000 euros, el ganador se lleva la oportunidad de grabar un single en estudio con equipo profesional.

Para la audiencia, sin embargo, la falta del gancho de Eurovisión se está notando. La primera semifinal de ayer fue la primera en la historia del concurso en no llegar al millón de espectadores, a pesar de no tener una gran competencia en parrilla. Con sus 850.000 espectadores y una media del 11,1% de share, quedaba muy justita frente a la batalla con Antena 3 y su serie turca 'Renacer', llegando a perder en la franja en la que coincidían (11.1% frente a 11.4%).

Todavía se le puede dar la vuelta a estas cifras. Datos de ediciones pasadas nos demuestran que es un concurso que va cogiendo inercia, y la primera semifinal no es siempre la que genera más interés. En 2024 se pasó de 1.005.000 espectadores en la primera semifinal a 1.039.000 en la segunda y rozando los dos millones para la final. En 2025 la segunda semifinal perdió espectadores frente a la primera, pero la final recibió de nuevo un subidón de audiencia casi duplicando las cifras.

La emisión de ayer también nos dio los primeros seis finalistas que tienen garantizada su aparición en la gran final: Mikel Herzog Jr., Izan Llunas, KITAI, Tony Groz & LUCYCALYS y Kenneth. La gala estuvo protagonizada también por la bomba de humo de Luna Ki, que generó preocupación entre los presentadores y espectadores tras desaparecer del plató después de su actuación sin dar explicaciones. Se trata del segundo intento de la participante tras su retirada en la edición de 2022.

