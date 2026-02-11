Netflix no pasa página con 'Stranger Things' y sigue empeñada en estirar el chicle. Ahora prepara una película de la exitosa obra de teatro

Después del final de 'Stranger Things', su universo sigue vivo y la franquicia se expande más allá de la serie. Ahora, ese legado se prepara para dar un nuevo salto de formato con la obra de teatro 'Stranger Things: The First Shadow', que funciona como precuela oficial de la serie de Netflix y que ha comenzado a filmarse con la intención de estrenarse más adelante en formato audiovisual.

Aunque por ahora no hay una fecha de estreno, la grabación responde a un objetivo claro, intentar aguantar con la puesta en escena original antes de que el reparto principal abandone la obra a finales de marzo. Para hacerlo posible, la producción canceló algunas funciones y será una extensión duradera del universo de Hawkins, más allá del escenario y del público que puede verla en directo en Broadway.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

Nueva precuela

La producción de Broadway se estrenó en el teatro el 22 de abril de 2025 y ha vivido un importante repunte de popularidad tras el lanzamiento de la última temporada de 'Stranger Things' en Netflix. Desde entonces, se ha mantenido entre los espectáculos más taquilleros de Broadway, llegando a recaudar recientemente 1,4 millones de dólares en una sola semana. El fenómeno demuestra que el interés por Hawkins y su mitología no se limita a la pantalla, sino que también funciona en directo.

Uno de los grandes atractivos de esta grabación es que permitirá conservar al elenco original de Broadway, encabezado por Louis McCartney, nominado al Tony por su interpretación de Henry Creel, el personaje que más tarde se convertirá en Vecna. El hecho de rodarlo en formato largometraje busca capturar la versión que convirtió la obra en un éxito antes de este relevo artístico.

Escrita por Kate Trefry, guionista de la serie original, 'The First Shadow' dura 2 horas y 45 minutos aproximadamente y funciona como una precuela directa que conecta con eventos clave de la quinta temporada. Ambientada en 1959, la obra presenta las versiones adolescentes de personajes conocidos y se centra en el origen de Henry Creel y el descubrimiento de sus poderes. Trefry ya habló de la importancia narrativa de la obra dentro del canon de la franquicia: "Está totalmente vinculado a la serie desde la primera hasta la cuarta temporada, pero también proyecta su futuro en la quinta. Tenía que ser la pieza clave que conecta todas estas cosas diferentes".

Dirigida por Stephen Daldry y codirigida por Justin Martin, la obra llegó a Broadway tras su estreno en Londres en diciembre de 2023, donde McCartney también encabezó el reparto. El proceso creativo quedó documentado en el especial de Netflix 'Behind the Curtain: Stranger Things: The First Shadow', estrenado en abril de 2025. Con la grabación de la versión teatral en marcha, la franquicia da un paso más en su expansión, apostando por preservar una experiencia escénica que, hasta ahora, solo unos pocos podían vivir en directo.

En Espinof | El actor que interpreta a Lucas en 'Stranger Things' tiene clarísimo qué ocurrió con Eleven en el final de la serie de Netflix: "Se ha ido"

En Espinof | Millie Bobby Brown desvela que esta película de ciencia ficción la ayudó con el final de 'Stranger Things' y es su favorita de todos los tiempos