La película favorita de Millie Bobby Brown es esta joya de ciencia ficción que le sirvió de inspiración para el final de 'Stranger Things'

Millie Bobby Brown es una de las actrices más de moda durante estos últimos años. Es evidente que dar vida a Eleven a 'Stranger Things' pesa más que el resto, pero también tiene su propia saga cinematográfica con 'Enola Holmes'. Y es que las películas también son muy importante para ella, especialmente una joya reciente del cine de ciencia ficción que le gusta más que cualquier otra: 'Una cuestión de tiempo'.

"Mi película favorita es Una cuestión de tiempo"

Escrita y dirigida por Richard Curtis, 'Una cuestión de tiempo' cuenta la historia de Tim, un joven que de repente descubre que tiene la capacidad de viajar en el tiempo, ya que es un don que han tenido todos los hombres de su familia. Tim conoce un día a Mary y la situación lleva a un punto en el que decide usar su increíble habilidad para conquistarla...

'Una cuestión de tiempo' es un genial cruce entre comedia romántica y cine de ciencia ficción en el que, entre otras cosas, sobresalen las interpretaciones de Domhnall Gleeson, Rachel McAdams y Bill Nighy. En una reciente entrevista concedida a Backstage, Brown confiesa que además de ser su película favorita, 'Una cuestión de tiempo' también jugó un papel en su forma de abordar el final de 'Stranger Things':

Mi película favorita es 'Una cuestión de tiempo'. Cuando él sigue yendo al armario, cierra sus puños y es capaz de ir a un momento concreto y cambiarlo. Pero al final de la película él vive un día donde lo cambia y otro en el que simplemente vive en el presente. Vive y hace todo. Da las gracias a la cajera, corre, pasa más tiempo con sus hijos. Deja el teléfono de lado.

Así es como viví esta temporada de 'Stranger Things'. No tengo ningún remordimiento y estoy muy orgullosa del trabajo que he hecho, así que no voy a volver al armario para cambiarlo.

Brown también confiesa que "la he visto tres o cuatro veces. La vi el otro día con mis suegros y les encantó", por lo que todo apunta a que volverá a ella en más ocasiones, pues comenta que es "una estupenda película para ver en familia".

Por desgracia, 'Una cuestión de tiempo' no está actualmente disponible en ninguna plataforma de streaming en España, pero no es imposible acceder a ella: la encontraréis a la venta en blu-ray por 11,99 euros. Es una delicia que bien merece pagarlos, pues además es una edición con varios extras de lo más interesantes.

