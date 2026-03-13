El live action de 'One Piece' juega con ventaja. La temporada 2 se adelanta a cientos de capítulos de anime para cambiar la leyenda de Luffy, pero tiene mucho sentido

La segunda temporada de 'One Piece' ha llegado de lleno a Netflix con nuevos capítulos en el viaje de Luffy. Pero antes de meternos a tope en la Grand Line rumbo a Alabasta tocaba hacer una paradita en Loguetown, la última isla del East Blue, con unos cuantos encuentros memorables.

¡Atención! Este artículo contiene spoilers de la segunda temporada de 'One Piece'

El nacimiento de una leyenda

Loguetown es un lugar famoso dentro del mundo de 'One Piece' porque es donde nació el Rey de los Piratas, Gold Roger... Y también donde fue ejecutado 22 años antes del inicio de nuestra historia. Así que para los Sombrero de Paja era una parada obligatoria, y de paso se reencuentran con viejos enemigos y hacen algunos más por el camino.

Aunque no todo ha sido malo, porque Luffy se ha llevado un aliado inesperado que traerá cola a la larga: un macarrilla local llamado Bartolomeo. Los fans del manganime ya lo conocen, es un futuro seguidor de los Sombrero de Paja que formará parte de la flota de Luffy. Su fan número 1, pero que no aparece oficialmente en la historia hasta el Arco de Dressrosa (en el capítulo 705 del manga y 633 del anime).

Entonces, ¿por qué en el live action de 'One Piece' Bartolmeo ha aparecido tan temprano? Pues en realidad tiene bastante sentido, y la serie de Netflix vuelve a demostrar que le viene muy bien jugar con ventaja para ir introduciendo personajes antes de tiempo. Cuando aparece en el manga y el anime, el propio Bartolomeo explica que estuvo presente durante los eventos de Loguetown, y que el valor de Luffy le inspiró para convertirse en pirata y lanzarse a la mar.

La casi-ejecución de Luffy y su proclamación en Loguetown de que se convertiría en Rey de los Piratas causó furor en el pueblo, y en concreto dio un nuevo propósito a la vida de Bartolomeo. Esto, en su momento, lo vimos a través de flashbacks...Pero sabiendo que Bartolomeo siempre estuvo presente durante estos eventos, tenía sentido que apareciese en Loguetown de la misma manera que la primera temporada mostró varios cameos imprescindibles durante la ejecución de Roger.

Eso sí, el live action ha cambiado un poco la narrativa, porque no solo ve estos eventos canónicos de lejos sino que participa en ellos y llega a interactuar con los Sombrero de Paja. Y, tras ver un poster de busca y captura de Luffy, se da cuenta de que este chavalito no era un panoli más: es un pirata buscado y su nuevo ídolo.

Aunque la serie de Netflix haya sacudido un poco los eventos, nos deja un guiño graciosísimo al futuro, demostrando que Luffy está destinado a ser una leyenda e inspirar a quienes se crucen por su camino. Incluso aunque no se de mucha cuenta de ello, ya está inspirando a futuros piratas para emprender su propio camino.

