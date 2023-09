Netflix ha sembrado el live action de 'One Piece' de huevos de pascua y referencias para los fans más atentos del anime: el mejor perrito del mundo, Haki, las Islas del Cielo... y mucho más

Ya se ha estrenado 'One Piece' en Netflix y ha subido considerablemente el listón para los remakes de anime de Hollywood (que estaba directamente en el subsuelo, para ser justos).

A pesar de los cambios, la serie de Netflix ha conseguido ser extremadamente fiel al espíritu del manga mientras se mantiene accesible para los fans recién llegados. Pero si somos de los que llevamos ya mucho tiempo metidos en 'One Piece', los creadores de la serie han dejado un buen puñado de referencias a eventos del manga y otros huevos de pascua para que nos dediquemos a buscarlos en cada capítulo.

¡Aviso! ¡Este artículo contiene spoilers tanto de la serie de Netflix como del manga y el anime de 'One Piece'!

De dónde ha salido tanta ropa

Aunque la tripulación cambia a menudo de ropa en el manga y el anime, los cambios de vestuario suelen venir con el cambio de saga. En la serie de acción real queda muy claro que pasan varios días... y como Luffy, Nami, Zoro, Usopp y Sanji no son unos guarros, se cambian bastante a menudo.

El vestuario de la tripulación no se ha decidido al tuntún, si no que está basado en la ropa que llevan los Sombrero de Paja en las portadas y portadillas de los mangas, para darle todavía más fidelidad a los diseños.

La ejecución de Roger fue un Evento Canónico

La ejecución del Rey de los Piratas es uno de los eventos más importantes del universo de 'One Piece', y nadie quiso perdérselo. Y como luego vamos descubriendo durante la historia, ahí estuvo todo Dios: no se lo perdieron ni Shanks, ni Buggy, Cocodrile, Mihawk, Smoker, Dragon... y la lista podría seguir.

Y como la serie de Netflix juega con ventaja, ya nos ha enseñado a algunos de los presentes en este evento histórico: a Shanks, a Mihawk, y a Dragon con su icónica capa verde, e incluso a un Smoker chiquito.

¡Se busca!

Cuando Luffy y Koby están plantados mirando todos los pósters de busca y captura de piratas famosos, hay unos cuantos huevos de pascua para los más atentos.

Los más obvios son los de Alvida y Buggy, pero si estamos atentos también se puede ver el de Bellamy, que aparece por primera vez en la Saga de Skypiea, el de Foxy, al que conocemos un poquito antes de llegar a Water 7... y un poco oculto entre otros tantos incluso se puede ver a Cavendish, uno de los participantes en el torneo de Dressrosa, y a Jango, que originalmente pertenecía a los piratas de Kuro.

Los mercenarios de Baroque Works

Baroque Works juega un papel muy importante en la Saga de Arabasta, y la serie de Netflix ya ha dejado caer que la Marina anda tras ellos.

No solo eso, si no que la primera aparición de Zoro es directamente su intento de reclutamiento por parte de Mr.7, uno de los agentes de la banda. Zoro hace mención a este evento, pero es algo que nunca llegamos a ver en el manga ni el anime y que ahora nos ha dado el live action. Además, el diseño de Mr. 7 está basado en un diseño que el propio Oda reveló en un SBS.

El Baratie es una obra de arte (literalmente)

El restaurante Baratie de Zeff es uno de los escenarios más elaborados de toda la serie, e incluso se llegó a construir un barco gigantesco para rodar todas estas escenas. Y por dentro, es un museo lleno de guiños a arcos y personajes que se han quedado fuera del live action.

Uno de los cuadros está dedicado a la Isla de los Animales Raros de Gaimon, uno de los arcos del East Blue que no se han adaptado, y también se puede ver en otro al calamar gigante del capítulo 102.

El vecino más importante de Orange Town

Los dos primeros capítulos de la serie han comprimido gran parte de las primeras tramas, y quizás el arco de Orange Town ha sido uno de los más perjudicados con los cortes.

Aún así, los fans más atentos han localizado seguro a Boodle, el alcalde de la ciudad... y todavía más importante: a Shushu, el perrito más fiel de todo el East Blue y que nos partió el alma viendo el anime.

La ciudad de oro de Noland

Todavía queda mucho camino para llegar hasta allí, pero 'One Piece' ya ha ido introduciendo la Saga de Skypiea con dos detalles. La primera es la mención de la isla Jaya, y la segunda es la historia de Montblanc Noland.

Noland fue un gran explorador que pasó a la historia con un gran mentiroso por insistir sobre la existencia de una gran ciudad llena de oro que nadie más pudo encontrar. Sus descendientes pasaron siglos buscándola sin éxito... pero ya sabemos que tenían que haber ido a las Islas del Cielo para encontrarla.

Los Siete Guerreros del Mar

Con la llegada de Dracule Mihawk, 'One Piece' ya nos ha introducido a los Shichibukai (Los Siete Guerreros del Mar, en su traducción oficial). Estos son siete piratas a los que el Gobierno Mundial básicamente ha concedido una patente de corso y ha convertido en "piratas legales". Sus recompensas han sido congeladas y, en teoría, deben obedecer las órdenes del gobierno y la Marina.

Además de Mihawk, el grupo también está formado por Sir Crocodile, Bartholomew Kuma, Donquixote Doflamingo, Gecko Moria, Boa Hancock, y Jinbe, el primer hijo del mar. Más adelante, este grupo también tiene una gran importancia en la trama de 'One Piece' y se termina dividiendo entre aliados y enemigos de Luffy.

El pasado de Isla Gyojin

El papel de Arlong también ha sido expandido en la primera temporada de 'One Piece', y con ciertos detalles se ha ido dejando ver más sobre al pasado de los hombres pez.

Arlong hace mención a que su especie eran esclavos hasta hace apenas unos siglos y deja caer varias perlas sobre la supremacía racial de los hombres pez con el genial detalle de tener a uno "sirviendo" a humanos en el Baratie. Aún queda mucho por llegar a la Saga de Isla Gyojin, pero el live action ya ha plantado las semillitas de la historia de Arlong y Jinbe, empezando por el asco que parece que le tiene.

El Haki que (no) vimos

El Haki fue uno de los elementos que cambiaron por completo las escalas de poder en 'One Piece'. Y aunque aún falta mucho para que se introduzca... en realidad (casi) lo hemos visto ya.

Se han mostrado los tres tipos de Haki en la serie de Netflix, y dos de ellas gracias a Garp: el Haki de Observación cuando evita el golpe de Luffy y el Haki de Armamento cuando consigue darle puñetazos a pesar de que el niño es de goma. El tercer tipo es el Haki del Conquistador, que Shanks utiliza para espantar al monstruo marino gigante en los flashbacks de la infancia de Luffy.

Espera, eso no va ahí

La serie de Netflix ha comprimido algunos eventos y cambiado otros tantos de orden, especialmente con la aparición del vice-almirante Garp y la revelación de que es el abuelo de Luffy.

Esta sorpresa no llega hasta el final de la Saga de Water 7/Enies Lobby, al igual que la escena en la que Garp se lía a lanzar bolas de cañón con sus propias manos y Luffy las devuelve hinchándose como un globo. Así que uno de los mejores momentos de Garp está sacado directamente del manga de 'One Piece', aunque no vaya aquí directamente. Y bueno, si a alguien no le gusta el gorrito de perro de Garp, también está sacado del manga y el anime.

El sake de Binks

'One Piece' tiene su propia banda sonora original que mezcla temas llenos de aventura, tonos de jazz, e incluso hip-hop. Pero también ha recuperado algunos temas concretos de la banda sonora del anime, y ha elegido bien.

El primero es un huevo de pascua precioso en el primer episodio, en el que se puede oír la canción pirata "El sake de Binks" de fondo mientras la tripulación de Shanks está en Villa Foosha, el pueblo de Luffy. Esta canción es introducida más adelante, en la Saga de Thriller Bark y es muy importante para la historia de Brook. Y aquí se ha podido introducir desde el primer momento para darle la atención que se merece.

No solo eso, también hay ciertos momentos en los que se ha podido oír "We Are!", el icónico primer tema del anime de Toei, introducido en ciertos momentos en la banda sonora para pegar una buena puñalada de nostalgia.

En Espinof | Las series de Netflix más esperadas de 2023