'One Piece' ya es el mejor live action de anime de Hollywood, pero su temporada 2 todavía está pendiente de un hilo y Netflix no quiere mojarse antes de tiempo

Con los antecedentes que teníamos, y sin irnos demasiado lejos porque este mismo año se estrenó 'Los caballeros del zodiaco', había muchas esperanzas puestas en la serie de acción real de 'One Piece' y también mucho miedo a que fuera a ser otro completo desastre.

Al final Netflix y Tomorrow Studios nos ha conseguido quitar los miedos con una primera temporada muy fiel al manga de Eiichiro Oda. Y ahora lo que toca es ver si llega la renovación.

Es muy pronto para comprometerse

La verdad es que teniendo en cuenta los desastres anteriores, 'One Piece' no lo ha tenido difícil para convertirse en el remake de anime mejor valorado en Rotten Tomatoes. En el momento de escribir este artículo cuenta con un 82% de valoraciones positivas de la crítica, y un 94% del público.

Así que ha dejado atrás incluso a 'Alita: Ángel de combate', y ya no hablemos de 'Ghost in the Shell', 'Speed Racer', 'Death Note', 'Dragonball Evolution' u otras intentonas que de Hollywood a la hora de adaptar animes al público americano (o global).

Pero a pesar del que 'One Piece' ha tenido un recibimiento increíblemente positivo, Netflix no quiere comprometerse aún aprobando la segunda temporada de la serie.

"No puedes acertar siempre. Esperas hacerlo con pasión y narradores creativos, y para eso estamos aquí, para apoyar a los creadores y cómo interpretan y adaptan y experimentan una IP", ha dicho Peter Friedlander, el director de Series Guionizadas de Estados Unidos y Canada de Netflix. "Creo que hemos tenido una racha impresionante, solamente el último año con 'Sandman' y 'Miércoles', y creo que hemos sido capaces de adaptar estas propiedades en algo extraordinario e inesperado, y es todo un honor".

Tampoco se han mojado los showrunners, Steven Maeda y Matt Owens, que han hablado de la grandísima cantidad de material original que hay por adaptar y dijeron que querían hacer las cosas bien y poco a poco. Pero al final, y como ha dependido de muchas series de Netflix, las buenas reacciones no lo son todo y también importan por encima de todo las métricas.

'One Piece' ya es una de las series más caras de la televisión, y Netflix ya lleva un tiempo mirando con lupa los proyectos que renueva y los que cancela. No olvidemos que Neil Gaiman se tiró meses pidiendo a los fans de 'Sandman' que siguieran viendo y reproduciendo la serie para aumentar el número de vistas totales (y de veces que se ha completado la temporada entera) para poder convencer a Netflix de renovar la serie. Y puede que este mismo fenómeno se termine repitiendo con 'One Piece'.





Esto sin olvidar el otro gran elefante en la habitación: la huelga de guionistas de Hollywood. Ya son 123 días de huelga para los guionistas y 50 para los actores, y aunque algunos estudios ya van consiguiendo salir del atasque con sus producciones, Netflix todavía no ha dado su brazo a torcer con los sindicatos.

Así que es muy posible que mientras se mantengan las negociaciones, la renovación de 'One Piece' se quede pendiente de un hilo finísimo porque es una gran baza que ninguno de los bandos quiere perder.

