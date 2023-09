El sindicato de actores permite el rodaje de dos spin-offs de 'The Walking Dead' rompiendo con sus propias normas de la huelga

Sin duda, la huelga de guionistas y actores está siendo inusual. Y es que nunca antes en Hollywood se habían permitido tantos proyectos mientras, se supone, los rodajes están totalmente parados. Las reglas del SAG eran claras: que la productora acepte sin pestañear todos los puntos del acuerdo inicial que solicitan los actores, que sea realmente independiente (o sea, que no forme parte de la AMPTP) y que la serie o película no esté firmada por un guionista de la WGA porque, hombre, estaría feo. Sin embargo, ayer dieron un vadeo a sus propias reglas permitiendo rodar a AMC.

A positivar

El otro día, presentando 'Ferrari' en el Festival de Venecia, Adam Driver se preguntó cómo era posible que una pequeña distribuidora como Neon podía cumplir todas las demandas del SAG y macro-corporaciones como Netflix o Amazon digan que no son capaces de hacerlo. No le falta razón, pero, casi al mismo tiempo, el sindicato rompía sus propias reglas permitiendo a la cadena AMC continuar la grabación de tres de sus series, a pesar de que han sido guionizadas por miembros del WGA. Se va a armar lío entre los dos sindicatos hermanados.

Y es que las series de las que el SAG ha permitido su rodaje sí tienen detrás del guion a miembros del WGA. Por un lado, 'Entrevista con el vampiro', que estaba rodando su temporada 2 en Praga cuando estalló la huelga. Por otro, dos spin-offs de 'The Walking Dead': el nuevo 'The ones who live', que está terminada (solo necesita grabar diálogos adicionales con los actores principales) y la temporada 2 de 'Daryl Dixon' antes incluso de que se estrene la primera. El gran día será el 10 de septiembre, por cierto.

La madeja aún se lía más: AMC no es, efectivamente, miembro de la AMPTP, pero sí es una de las "empresas autorizadas" que se adhieren a los términos aprobados por el grupo grande. Se entiende aún menos que se permita el rodaje, pues, en este ambiente casi belicoso. Veremos en qué acaba esta permisividad del SAG, que cada vez es más laxa y puede ser un indicativo de por dónde van a ir los tiros al volver a las negociaciones.

En Espinof | Las 23 series más esperadas de 2023