El público dicta sentencia sobre 'Rivales' y afirma que una de las mejores películas de 2024 según la crítica es igual de buena 'Joker'. Lo que no va a tener es su mismo éxito

El gran estreno de esta semana es 'Rivales', nuevo largometraje de Luca Guadagnino protagonizado por Zendaya. La película había conseguido unas críticas buenísimas que la situaban como una de las mejores del año, pero el público de Estados Unidos no ha quedado muy impresionado con ella.

Se esperaba más

'Rivales' ha conseguido una B+ en Cinemascore, una valoración que solamente suele destacarse de forma positiva cuando se habla de una película de terror. Sin embargo, el drama romántico del director de 'Call Me By Your Name' no encaja ahí, aunque el hecho de ser una película calificada R compensa eso en parte, ya que suele prestarse a valoraciones más bajas pero que acaban siendo grandes éxitos. Ese fue por ejemplo el caso de 'Joker'.

Por desgracia, resulta imposible hacer un ejercicio relevante de cómo encaja 'Rivales' dentro de la filmografía de Guadagnino según el público, ya que el único otro trabajo suyo que recibió nota en Cinemascore fue 'Hasta los huesos', que tuvo que conformarse con una B.

Además, esa B+ la sitúa por debajo de varias películas en cartelera -desde 'Godzilla y Kong: El nuevo imperio' con una A- hasta 'Kung Fu Panda 4', que también obtuvo una A-, sin olvidarnos de la A que tuvo 'Dune: Parte 2'-. Por ahora se espera que logre el número 1 en Estados Unidos este fin de semana, pero se estima que ingresará solamente 15 millones de dólares cuando su presupuesto es superior a los 50.

