Las 13 mejores películas originales y exclusivas de Amazon Prime Video de los últimos años

La irrupción de las plataformas de streaming en nuestras vidas cambió drásticamente el modo en que consumimos cine y alejó ligeramente —o drásticamente, quién sabe— la atención del público de una gran pantalla que siempre ha merecido y merecerá todo nuestro cariño. Pero ojo, porque no todo es agridulce en lo que respecta a esta ventana de distribución.

Gracias a ella hemos tenido la oportunidad de disfrutar de un buen número de largometrajes que, de otro modo, no hubiesen sido producidos o no habrían llegado a nuestras retinas por las vías tradicionales, y a continuación vamos a recopilar los mejores títulos que han aterrizado en Amazon Prime Video desde 2020.

Como nota, destacar que el compendio incluye producciones propias y estrenos en exclusiva añadidos al catálogo desde el año indicado en el anterior párrafo. ¡A disfrutar!

'Air' (2023)

Dirección: Ben Affleck

Reparto: Matt Damon, Ben Affleck, Viola Davis, Jason Bateman, Chris Messina

Sin comerlo ni beberlo, el bueno de Ben Affleck regresó a la dirección siete años después de 'Vivir de noche' para dar forma a la que, probablemente, sea la mejor "película para padres" de los últimos años. Y es que esta oda al capitalismo que le ha reunido con su amigo del alma Matt Damon no sólo está narrada con un gran sentido de la emoción; además cuenta con un reparto y una factura sencillamente impecables.

'Borat, película film secuela' ('Borat Subsequent Moviefilm', 2020)

Dirección: Jason Woliner

Reparto: Sacha Baron Cohen, Maria Bakalova, Dani Popescu

No cabe duda de que una de las grandes alegrías pandémicas que nos dio el séptimo arte fue poder disfrutar en pleno confinamiento del tronchante regreso del reportero kazajo más desquiciado. Una hora y media incómoda, hilarante y tremendamente lúcida que moldea una sátira justa merecedora del Globo de Oro a la mejor comedia que se metió en el bolsillo. Genial.

'Guy Ritchie: El pacto' ('Guy Ritchie's The Covenant', 2023)

Dirección: Guy Ritchie

Reparto: Jake Gyllenhaal, Dar Salim, Anthony Starr, Alexander Ludwig, Emily Beecham

En lo que a la acción y la intensidad se refiere, el bueno de Guy Ritchie siempre será es la vieja confiable. Después de la divertidísima 'Operación Fortune', el británico se sacó de la manga este vibrante thriller bélico ambientado en la guerra de Afganistán que tal vez no sea su obra más personal, pero que brilla en forma, en fondo y a través de un Jake Gyllenhaal que, como de costumbre, se come la pantalla.

'Guns Akimbo' (2019)

Dirección: Jason Lei Howden

Reparto: Daniel Radcliffe, Samara Weaving, Mark Rowley, Ned Dennehy, Natasha Liu Bordizzo

Pude disfrutar de esta majadería en la gran pantalla durante el Festival de Sitges 2019 y he de reconocer que me ofreció unos de los 95 minutos más divertidos y desprejuiciados que me he llevado a la boca en los últimos años. ¿Daniel Radcliffe fuera de sí con dos pistolas pegadas a las manos, Samara Weaving siendo Samara Weaving, comedia negra, violencia cafre y una realización espídica cortesía de Jason Lei Howden? Compro con los ojos cerrados.

'Jackass Forever' (2022)

Dirección: Jeff Tremaine

Reparto: Johnny Knoxville, Steve-O, Chris Pontius, Jason Acuña, Ehren McGehey

The boys are back, y esta vez tienen muchas más canas de las que nos gustaría. Nos hemos hecho mayores, pero Johnny Knoxville, Steve-O, Chris Pontius y compañía siguen teniendo tantas ganas de partirse la crisma y de hacernos reír como siempre. Eso sí, este reencuentro no sólo tiene trompazos memorables; también se las apaña para reblandecernos el corazón y ponernos tiernos entre stunts masoquistas de pata negra.

'El caballero verde' ('The Green Knight', 2021)

Dirección: David Lowery

Reparto: Dev Patel, Sean Harris, Alicia Vikander, Joel Edgerton

Al principio de este texto hablaba sobre cómo el streaming desplazó a la gran pantalla desde su llegada a nuestras vidas, y uno de los casos más dolorosos que ejemplifica esto es el de 'El caballero verde'. No nos quejaremos del todo, porque al menos hemos podido verla, pero esta joya de la fantasía épica contemporánea dirigida por David Lowery rebosa la suficiente cantidad de magia y maestría audiovisual como para haber merecido un justo paso por salas. Pese a todo, imprescindible.

'Sin remordimientos' ('Without Remorse', 2021)

Dirección: Stefano Sollima

Reparto: Michael B. Jordan, Jodie Turner-Smith, Jamie Bell, Guy Pearce

Por algún motivo que se me escapa, 'Sin remordimientos' fue recibida con muchísima más frialdad de la que merecía. Y es que esta adaptación de la obra de Tom Clancy tiene grabado a fuego el sello de su director Stefano Sollima, que da forma a un thriller cargado de acción seco, áspero y tremendamente tenso con algunas de las setpieces más espectaculares —dentro de su sobriedad— de los últimos años. Ojo al fotón de Philippe Rousselot.

'The Vast of Night' (2019)

Dirección: Andrew Patterson

Reparto: Sierra McCormick, Jake Horowitz, Bruce Davis, Gail Cronauer

Puede que 'The Vast of Night' no cuente con el reclamo de un director de renombre, un reparto cargado de estrellas o un presupuesto abultado con el que moldear setpieces ostentosas, pero compensa con creces su modestia con una gran inteligencia. Ciencia ficción minimalista que enamoró durante el circuito de festivales que exprime hasta la última gota de su presupuesto para brindarnos una historia en clave extraterrestre con ecos a 'La dimensión desconocida'.

'Trece vidas' ('Thirteen Lives', 2022)

Dirección: Ron Howard

Reparto: Colin Farrell, Viggo Mortensen, Joel Edgerton, Tom Bateman

Cuando se anunció que el siguiente proyecto de un cineasta de la talla de Ron Howard sería un drama basado en hechos reales basado en el rescate de un equipo de fútbol en Tailandia, fuimos muchos los que arqueamos una ceja con gesto de decepción; pero 'Trece vidas' nos ha enseñado que no hay que desconfiar de los maestros, porque este par de horas suponen una experiencia abrumadora, intensa y tremendamente sólida. Muy, pero que muy recomendable.

'Una noche en Miami...' ('One Night in Miami...', 2020)

Dirección: Regina King

Reparto: Kingsley Ben-Adir, Eli Goree, Leslie Odom Jr., Aldis Hodge, Lance Reddick

Tras sus escarceos televisivos como realizadora en títulos de prestigio como 'This Is Us' o 'Animal Kingdom', Regina King dio el salto a la dirección con este drama en clave racial que logró rascar tres nominaciones a los Óscar. Puede que esta adaptación de la obra de Kemp Powers peque de académica y poco arriesgada, pero no cabe duda de que es uno de los grandes títulos que esconde el catálogo de Amazon Prime Video.

'Mona Lisa y la Luna de Sangre' ('Mona Lisa and the Blood Moon', 2021)

Dirección: Ana Lily Amirpour

Reparto: Kate Hudson, Jeon Jong-seo, Ed Skrein, Craig Robinson, Tiffany Black, Evan Whitten

Puedes congeniar más o menos con su estilo y sus filias, pero no cabe duda de que Ana Lily Amirpour, además de ser una de las cineastas más cool del momento, es una voz que siempre merece ser escuchada. Su último largometraje tampoco ha decepcionado, y después su paso por el Festival de Sitges ha aterrizado en nuestras tierras con su thriller urbano telekinesis, humor, thriller y una Jeon Jong-seo que sigue reivindicándose como uno de los grandes talentos surcoreanos.

'Muere otra vez' ('Boss Level', 2021)

Dirección: Joe Carnahan

Reparto: Frank Grillo, Mel Gibson, Naomi Watts, Annabelle Wallis, Ken Jeong, Will Sasso

A Joe Carnahan hay que quererle. El realizador nos ha regalado títulos como el reivindicable remake de 'El equipo A' o 'Infierno blanco', y el pasado 2021, además de la refrescante 'Juego de asesinos', nos regaló este actioner en clave de ciencia ficción que extrajo oro de la dupla Frank Grillo-Mel Gibson. Un divertimento directo y al pie con alma de videojuego que encaja a la perfección con la descripción de "despiporre con bucles temporales".

'Synchronic. Los límites del tiempo' ('Synchronic', 2019)

Dirección: Justin Benson, Aaron Moorhead

Reparto: Anthony Mackie, Jamie Dornan, Ally Ioannides, Bill Oberst Jr. Betsy Holt

Y, para terminar, no podría dejar pasar la oportunidad de reivindicar la penúltima película de mis admirados Aaron Moorhead y Justin Benson. Una vez más, la pareja de cineastas se han vuelto a poner cósmicos con un thriller de ciencia ficción que contó con Jamie Dornan y Anthony Mackie encabezando su reparto y conduciendo una historia en la que las drogas de diseño y los saltos temporales están a la orden del día. Puede que no sea su mejor película, pero eso ya la hace más interesante que la inmensa mayoría de títulos homólogos disponibles.

