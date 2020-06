'The Vast of Night': un juguete retro de Amazon que lo apuesta todo al impacto formal

Nadie podrá acusar a la película de Andrew Patterson de no ser una de las piezas más dinámicas de la temporada. 'The Vast of Night' impone un estilo rítmico y un empaque visual que por desgracia no se sostiene argumental o interpretativamente. Pero la película de Amazon Prime tiene un exquisito regusto retro que la hace simpática.

La dimensión radiofónica

Aunque ese toque retro puede jugar en su contra tanto como sus maneras. Y es que la película se empeña con insistencia en marcar ese terreno subrayando constantemente, a través de unas innecesarias transiciones, que lo que estamos presenciando es una película como "las de antes". Lo hace desde su prólogo, realmente lo único realmente "basto" de toda la película, provocando ya la sombra de la duda en el espectador más predispuesto a dejarse llevar por una noche de estrellas y misterio.

En esas aguas ya se movía el mismísimo Ti West de la simpática 'El cobertizo' ('The Roost') con mucho más salero y justificación hace quince años. Pero la película de Patterson, a pesar de presentar un primer acto que puede poner a prueba nuestra paciencia, justifica en parte ese sacrificio introductorio desde el momento en que la cámara, las imágenes, se mueven a través de esas ondas de radio que tanta importancia tienen en la trama. Eso sí: durante su hora y media entregará una de cal y una de arena. Con ritmo, pero una de cal y una de arena al fin y al cabo.

Los planos sostenidos sobre negro o la estática forzada de algunos planos de una radio, tal vez demasiado cuando lo que estamos escuchando es una emisión de radio, tiran por tierra algunos esfuerzos importantes en diversos puntos de guión destacables, sobre todo con la misteriosa llamada del testimonio central de la película. Males menores para una película que tal vez iba tan necesitada de ritmo interno como externo.

Gente en sitios

¿Por qué iba a necesitar semejante abuso de la imagen una historia sobre el valor de las palabras? Esa sobrecarga en la puesta en escena y en todos y cada uno de los personajes que aparecen en pantalla hacen que finalmente 'The Vast of Night' luzca tan artificial como un carnaval en horas bajas. Tampoco ayudan los tremendos discursos que llenan la pantalla cada vez que su director decide dejar la cámara perfilando a un personaje.

Pero que nadie piense que estamos ante una película sin ningún atractivo. El guión de Craig W. Sanger y Patterson está lleno de agradables lugares comunes, atmósfera (las pocas veces que decide no abusar de incomprensibles recursos estéticos) y una resolución a la altura, esto sí, de las expectativas que despierta una historia como esta.

Con un pie en la clásica 'The Twilight Zone' y otro en los seriales radiofónicos que, tal vez, están por volver a ponerse de moda cualquier día de estos, 'The Vast of Night' juega con los géneros y los tópicos en busca de una personalidad propia. Y aunque podríamos decir que se queda a medias de todo o que se le apagan las luces (de manera literal) en más de una ocasión, 'The Vast of Night' puede medio arreglar una noche de insomnio.