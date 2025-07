La nueva serie de J.J. Abrams ha durado una temporada. Ni Josh Holloway ha podido hacer que 'Duster' terminara de arrancar en HBO Max

JJ Abrams llevaba fuera de la televisión -como showrunner- desde 2013, cuando acabó 'Fringe'. Aquella serie duró cinco temporadas, fue un hito televisivo en el inicio de la seriefilia moderna y le abrió las puertas al mundo del cine mainstream, que aprovechó para dirigir dos entregas de 'Star Wars'. Ahora, doce años después de su último arrebato televisivo, ha vuelto con 'Duster', su nuevo juguete... que le ha durado tan solo una temporada antes de ser brutalmente cancelada.

Duster Keaton

Probablemente ni JJ Abrams ni LaToya Morgan, showrunners de 'Duster', habrían esperado en ningún momento este final abrupto, pero, tras 8 episodios (el último lanzado el 3 de julio), HBO Max ha decidido que no tenía sentido que la renovaran. Lo curioso es que sí ha encontrado su pequeña comunidad, y tanto crítica como público la considera buena, pero, sin saber cifras de audiencia exactas, claramente no ha sido suficiente.

Según vemos en Variety, HBO Max ha lanzado la típica declaración cuando tiene que dar noticias espinosas, donde agradece la oportunidad de trabajar con Abrams y Morgan, además de con los actores: "Estamos tremendamente orgullosos de esta serie protagonizada por Josh Holloway y Rachel Hilson y les agradecemos, junto con nuestro reparto y equipo, su increíble colaboración". Vamos, que más vale que se busquen otro trabajo rápido, que aquí no es.

Es una pena, porque desde la primera noticia que tuvimos de ella ha tardado 5 años en llegar a la pantalla, y ni tanta espera ha sido suficiente para mantenerla en pie. WBTV le da un panegírico a la altura: "Era un drama criminal, emocionante y multi-dimensional, con personajes tridimensionales que han llevado a la audiencia a los años 70 de una manera nueva e innovadora (...) Estamos increíblemente orgullosos de la serie, y aunque nos gustaría que este viaje pudiera continuar, estamos agradecidos a nuestros compañeros de HBO Max por la oportunidad de contar la historia de Jim y Nina".

Por JJ Abrams no lloréis, porque la noticia le ha pillado en mitad del rodaje de su próxima película, aún sin nombre, con Glen Powell y Jenna Ortega como protagonistas. Al menos sí se sabe que no formará parte de una saga, un territorio que no pisaba desde que en 2011 estrenó 'Super 8'. Algo nos dice que, dentro de muy poco, 'Duster' será solo polvo en su recuerdo.

