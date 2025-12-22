"Avatar 3 no muestra absolutamente ni una flaqueza". Hideo Kojima se viene arriba y se deshace en elogios hacia lo nuevo de James Cameron

Está claro que, cuando a Hideo Kojima no le gusta una película, la publicación de turno en su cuenta de X —que usa casi como su Letterboxd particular— suele ser de lo más escueta, limitándose a un simple y llano "he visto esto". Pero cuando el máximo responsable de bombazos como 'Metal Gear Solid' o 'Policenauts' suelta una parrafada, es que el largometraje a comentar le ha vuelto loco, y esto es lo que ha ocurrido con 'Avatar: Fuego y ceniza'.

Fuente de inspiración

En su último post cinéfilo, el maestro del videojuego no ha podido evitar echar flores a la nueva superproducción de James Cameron en general y a su obsesión por el detalle en particular después de haberla disfrutado en IMAX 3D —doy fe de que es un auténtico espectáculo—.

"Vi Avatar: Fuego y ceniza en IMAX 3D. A menudo se dice que 'Dios está en los detalles', pero ver de verdad esa filosofía aplicada hasta el final en el propio acto de creación no es algo fácil de presenciar. Esta película no muestra absolutamente ninguna flaqueza, hasta el más mínimo detalle, en la construcción del 'universo' Avatar. Fue magnífica".

Pero, claro, siendo Kojima, no podía quedarse en esto, y ha aprovechado que el Pisuerga pasa por Valladolid para quitarse la espinita clavada después de perder el premio a la mejor dirección en los últimos Game Awards —su intento de cara de póker fuer para enmarcar—, y reivindicar la, a su juicio menospreciada, creación digital frente a otras disciplinas narrativas audiovisuales.

"Durante los últimos 40 años he ido entretejiendo entretenimiento y arte junto a la evolución de la tecnología digital de vanguardia. Soy un creador del 'lado digital'. DEATH STRANDING también se rodó y produjo utilizando tecnologías desarrolladas para Avatar.

Últimamente, las películas rodadas íntegramente en analógico, sin CG ni VFX, están recibiendo cada vez más elogios. Incluso las películas rodadas en celuloide son celebradas, mientras que las obras digitales a veces se despachan con comentarios como: 'Cualquiera puede hacerlo fácilmente si es digital'. Pero eso es un grave malentendido. Las obras en CG también las crean personas. Incontables actores, artistas y programadores vuelcan en ellas sus ideas y su pasión, insuflando vida a la obra".

Para terminar, el japonés ha afirmado haber recuperado el "orgullo" y el "valor" para seguir creando "cosas nuevas" dentro del medio digital por la obra y gracia de James Cameron.

"Hoy, esta película me ha devuelto el 'orgullo' y el 'valor' de cara al futuro. Me ha hecho volver a sentirme positivo respecto a seguir persiguiendo 'cosas nuevas' utilizando la tecnología digital. Gracias, James Cameron. Y también me alegró ver a Kevin Dorman en la pantalla. Hizo muchísimas interpretaciones para nosotros en el set de DEATH STRANDING".

Hay que reconocer que, independientemente de sus descalabros narrativos, 'Avatar: Fuego y ceniza' es un sinónimo perfecto para el concepto de "espectáculo digital".

