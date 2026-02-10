La temporada 2 de 'Fallout' esconde a simple vista un oscuro detalle que podría ser esencial en el futuro de la serie. Y también dialoga con la situación actual

Haciendo memoria después de ver los últimos episodios de la temporada 2 de 'Fallout', uno de ellos arranca con una imagen que no solo impacta por lo que cuenta dentro de la ficción, sino que podría ser clave para lo que está por venir en el futuro de la ficción de Amazon Prime Video. Todo ocurre cuando la supervisora del Refugio 32, Steph Harper (Annabel O'Hagan), huye junto a su madre, Joan (Natasha Henstridge), de las fuerzas estadounidenses tras la anexión de Canadá.

Es una escena que muchos fans veteranos de la saga ya veían venir desde que la serie dejó caer esta parte en el episodio 4, pero que hoy se lee de otra manera. Lo que en los videojuegos originales era una sátira política exagerada sobre el imperialismo estadounidense, en 2025 se percibe como una advertencia mucho más amarga, especialmente al recuperar un elemento clásico del universo 'Fallout': la invasión de Canadá convertida en “Los 51 Grandes”. La serie de Prime Video no solo adapta este trasfondo, sino que lo utiliza para profundizar en el pasado de uno de sus personajes.

Ojo, que a partir de aquí habrá spoilers del final de la temporada

Redibujando el mapa

La anexión de Canadá forma parte del ADN de 'Fallout' desde el primer juego de 1997, donde se presentaba como una sátira oscura del expansionismo estadounidense en un contexto de guerra por los recursos. En el universo de la saga, las tensiones entre Estados Unidos y China por el control de Alaska desembocan en una escalada que convierte a Canadá en un territorio ocupado, tratado como un simple obstáculo estratégico. Lo que entonces podía leerse como una exageración hoy se percibe con un tono mucho más inquietante, porque la serie subraya las consecuencias humanas de esa decisión política.

Esa lógica brutal queda perfectamente resumida en las palabras del general Buzz Babcock, recogidas en 'Fallout 3':

"Esa fue la gota que colmó el vaso. ¿Saben qué ha impedido que los rojos lleguen en masa al centro de Juneau? Los soldados estadounidenses, eso es. ¿Y ahora tenemos que preocuparnos de que alguien -chino, de Alaska o de otro lugar- destruya el oleoducto? No lo creo. Con efecto inmediato, las tropas estadounidenses están comenzando a tomar el control total de todos los activos y recursos canadienses. La Pequeña América es nuestra. Aunque, seamos sinceros, siempre lo ha sido".

Ahí es donde entra el arco personal de Steph Harper. En el episodio 7 de la temporada 2 se revela que ella y su madre fueron internadas en uno de esos campos, y que su huida marca el inicio de un trauma que la acompañará durante toda su vida. Antes de morir, su madre le deja una advertencia: "No los consideres seres humanos, considéralos estadounidenses". A partir de ese momento, la serie recontextualiza muchas de las decisiones frías y crueles de Harper en el presente: su relación con Vault-Tec, su matrimonio con Hank McLean y la dureza con la que trata a Betty por el control del agua. Ya no es solo una villana funcional dentro del sistema, sino alguien que ha aprendido a sobrevivir.

Más allá del drama individual, la serie deja claro que este arco no es un simple guiño para fans del videojuego, sino una pieza clave para lo que está por venir en la temporada 3. La anexión de Canadá abre la puerta a que la tercera temporada explore los territorios del norte y, sobre todo, a que el conflicto identitario de Harper tenga un peso mayor en la narrativa. 'Fallout' siempre ha sido una sátira del poder, la guerra y el colonialismo, pero al recuperar este elemento concreto de su mitología en un contexto actual, la serie demuestra que su mundo no es solo un decorado postapocalíptico, sino un espejo incómodo que nos ayuda a ver el presente con otros ojos.

