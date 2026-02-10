Paul Thomas Anderson se enfrenta a 'Melania'. El documental de la mujer de Donald Trump utiliza sin permiso una de sus mejores bandas sonoras

Puede que 'Melania' haya recaudado 13,3 millones en Estados Unidos (muy lejos de su presupuesto, pero entrando por los pelos entre los 100 documentales más taquilleros de la historia a nivel mundial, cerca de la fabulosa 'Tres idénticos desconocidos'), pero en el resto del mundo ha sido un batacazo épico: en España, por ejemplo, vendió el primer fin de semana 615 entradas, o lo que es lo mismo, 5375 euros. Y no es el único problema que ha tenido la Primera Dama.

Han hecho trumpas

Uno de los que seguro que no han visto el documental ha sido Paul Thomas Anderson. Sin embargo, ha sido inevitable que no le llegara el runrún de que su director, Brett Ratner, ha utilizado por las buenas la banda sonora de 'El hilo invisible'. La música de la película estaba compuesta por Jonny Greenwood, conocido también por ser miembro de Radiohead y que fue nominado al Óscar por su labor (este año también lo está, por cierto, por 'Una batalla tras otra'). Obviamente, saber que 'Melania' utiliza su trabajo no les ha sentado precisamente bien, tal y como refleja Variety.

Hemos tenido conocimiento de que una pieza musical de 'El hilo invisible' ha sido utilizada en el documental 'Melania'. Aunque Jonny Greenwood no es el propietario de los derechos de autor de la banda sonora, Universal no consultó a Jonny sobre este uso por parte de terceros, lo que supone un incumplimiento de su contrato como compositor. Como resultado, Jonny y Paul Thomas Anderson han solicitado que se elimine del documental.

Obviamente, es difícil que una película que lleva dos semanas proyectándose y ya está de retirada vuelva a la etapa de montaje para eliminar una pieza musical, y más aún cuando Universal puede defenderse afirmando que está en su derecho de comerciar con ella. Quizá para el momento que llegue a streaming lo hayan corregido para evitar futuros y posibles líos judiciales... Y nadie quiere aumentar aún más el presupuesto de este barco a la deriva.

