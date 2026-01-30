'Melania', la película sobre la esposa de Donald Trump, es el segundo documental más caro de la historia del cine. Tiene todas las cartas para ser un fracaso antológico

Tan solo 9 documentales en toda la historia del cine han superado la barrera de los 100 millones de dólares de recaudación, de los que cinco eran producciones pensadas para IMAX en la época en la que Hollywood aún no se había volcado en el sistema. Es posible que te sorprenda saber que 'Bowling for Columbine' llegó solo a los 58 millones de dólares en taquilla o que 'Super Size me' ni siquiera entra en la lista de los 50 documentales más taquilleros de la historia. Se puede decir, pues, que es un género cuyo presupuesto debe estar controlado, ¿verdad? Bueno, pues 'Melania' quiere demostrar que no es así.

Haciendo trumpas

Efectivamente: 'Melania' es justo lo que todo el mundo estaba deseando ver: un documental sobre Melania Trump en los veinte días anteriores a la inauguración presidencial de su marido, Donald Trump (quizá os suene). Amazon Prime Video ha pagado 40 millones de dólares por el documental, de los que la propia Melania ha recibido 28 millones, y se ha gastado, según parece, otros 35 en publicidad y marketing tanto en Estados Unidos como, de manera incomprensible, fuera de sus fronteras. La distribuidora niega esta cifra, pero teniendo en cuenta que se ha llegado a publicitar incluso en el Sphere de Las Vegas y en decenas de programas de Fox News, probablemente no estará tan lejana.

De hecho, en un despliegue algo absurdo (teniendo en cuenta la de películas que están inéditas en nuestro país), hoy se estrena en 83 cines de toda España, en caso de que alguien quiera ir a ver una película propagandística sobre los Trump. De todo hay en el mundo. En Estados Unidos se estrenará en más de 2000 pantallas porque hay que amortizar el documental como sea, y, desde luego, no va a ser tirando de su director, Brett Ratner, conocido por las tres 'Hora Punta' y que llevaba 12 años apartado del cine debido a las acusaciones de acoso y asalto sexual contra él y, aparentemente, al mal rollo que causa en los rodajes.

Es para tanto, de hecho, que una gran parte del equipo de 'Melania' (se rumorea que aproximadamente un tercio) se ha negado a salir en los títulos de crédito, en parte para que no le asocien con él y en parte, mirando hacia el futuro, para que no le asocien con los Trump. No es buena señal, desde luego, pero Donald Trump está intentando, como sea, que todo el mundo vaya a verla en un momento donde su popularidad está bajo mínimos tras el asesinato de Alex Pretti por parte del ICE en Mineápolis.

Posteando verdades

En su propia red social, Truth Social, entre arengas para detener a Barack Obama, mentiras sobre Pretti y aspiraciones de poder sobre Groenlandia, Trump ha pedido que la gente vaya a ver 'Melania'. A su manera, claro: "MELANIA, la película, TIENES QUE VERLA. Consigue tus entradas hoy. ¡Se están vendiendo, RÁPIDO!". No es cierto: aunque hay cines con todas las sesiones vendidas (al fin y al cabo no sería presidente sin el apoyo de gran parte de los Estados Unidos), las proyecciones de taquilla indican que hará entre 1 y 2 millones, con algunos medios creyendo que rozará los 5 millones. Teniendo en cuenta que su público tradicionalmente no suele comprar las entradas con antelación, sino entrar directamente al cine, todo es posible: otra cosa no, pero los conservadores son tremendamente fieles.

Muchos están hablando de soborno de Amazon Prime Video a Donald Trump aceptando pagar un absoluto dineral por algo que claramente no lo merece, pero no son los únicos que están tratando de bajar la cabeza y no meterse en líos: la mismísima Letterboxd, la aplicación más famosa del mundo para poner estrellitas y hacer comentarios graciosos sobre lo que has visto, quitó centenares de críticas destructivas sobre 'Melania' de un plumazo, argumentando que la ficha de la película tenía mal puesta la fecha de estreno. No han podido parar lo inevitable, eso sí, y 3800 personas ya la han votado con una media de 1,2 estrellas.

"Melania volverá en los archivos de Epstein"; "Si la ponen en un avión la gente seguiría yéndose"; "El acosador sexual Brett Ratner ha sido resucitado por el estado para que pueda hacer propaganda absurda sobre la esposa del dictador"; "He pirateado esta película y ahora quiero que me devuelvan el dinero"; "Eva Braun estaría orgullosa"; "Un absoluto triunfo de la voluntad"... Bueno, ya os podéis hacer una idea. Incluso las opiniones de cinco estrellas (que haberlas, haylas) son en su gran mayoría irónicas, algo que refleja bastante bien el sentir general acerca de la película.

Incluso en Sudáfrica la distribuidora ha cancelado el estreno del documental, aunque no ha dado motivos al respecto, mientras que en Reino Unido se supo que, hace cuatro días, tan solo se había vendido una entrada para la primera sesión en el cine más famoso de la cadena Vue, y dos para la segunda. A día de hoy, la cifra ha aumentado a tres en la primera sesión (de un total de 25 butacas, lo que muestra la poca confianza en su éxito) y cuatro en la segunda. Ojo, no quiero llamar a error: en Estados Unidos, sobre todo en las zonas más conservadoras, hay cines que hoy estarán repletos de gente deseando ver las casi dos horas de metraje, pero aún así, Amazon lo tiene realmente difícil para ganar los 75 millones que se han dejado en ella.

Quizá sea una película increíble y estemos todos juzgando sin motivo. Francamente, el masoquismo audiovisual llega solo hasta cierto punto. Ojalá lo sea, por el bien de los que han querido gastarse su dinero en verla, pero, desde luego, nadie puede decir que no sabía a lo que iba.

En Espinof | Sydney Sweeney, en el ojo del huracán entre sus genes y unos vaqueros: unos la acusan de promover el racismo y otros creen que es el movimiento "anti-woke" definitivo

En Espinof | Las películas más esperadas de 2026