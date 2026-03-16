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Corea del Sur vuelve a hacer historia en los Oscars gracias a 'Las guerreras K-Pop', aunque la película también se llevó uno de los grandes feos de la noche

Tras 'Parásitos', Corea del Sur vuelve a hacer historia en los Oscars

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Víctor López G.

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Anoche, los premios Oscar nos permitieron disfrutar de muchos momentos maravillosos: Autumn Durald Arkapaw haciendo historia al levantar su Oscar a la mejor dirección de fotografía, la madre de Michael B. Jordan festejando el triunfo de su hijo al lado de Emma Stone, Amy Madigan recibiendo un merecidísimo reconocimiento tardío tras una trayectoria envidiable... Pero, como suele ocurrir con todo, la noche tuvo un reverso mucho menos luminoso.

En clave coreana

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Durante la gala, que se estiró un poquito más de lo debido, también hubo algún que otro momento para olvidar, entre los que se encuentra el feo que la organización hizo a EJAE y el resto del equipo responsable de 'Golden' al cortar sin piedad su discurso de agradecimiento por un premio histórico que redondeó una noche que volvió a marcar un antes y un después para la industria suroreana tras el éxito de 'Parásitos' en la temporada 2019-2020.  

Los Oscars 2026 no hicieron más que reafirmar a 'Las guerreras K-Pop' como uno de los grandes fenómenos del curso cinematográfico que, al fin, hemos clausurado mientras, al mismo tiempo, se han traducido en algún que otro hito. El primero de ellos llegó con la victoria del largometraje en la categoría de mejor película de animación, que convirtió a Maggie Kang y Michelle L.M. Wong en las primeras personas de ascendencia surcoreana en alzar este galardón.

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Algo similar ocurrió con el Oscar a la mejor canción original que acabó en manos de EJAE, 24, Ido y Teddy Park: primeros surcoreanos en ganar en una categoría en la que nunca antes había resultado premiado un tema de K-Pop. Una condecoración que EJAE recibió con las siguientes palabras: 

"Cuando crecía, la gente se reía de mí porque me gustase el KPop, pero ahora todo el mundo está cantando nuestra canción y todas las letras en coreano. Estoy muy orgullosa. Este premio no va sobre el éxito, sino sobre la resilencia, y estoy tremendamente agradecida a nuestro equipo". 

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