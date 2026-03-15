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'Las guerreras K-Pop' es la mejor película de animación del año. El bombazo de Netflix vuelve a hacer historia en los Oscars 2026

La película de Netflix continúa su racha histórica

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Mikel Zorrilla

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Primero triunfó en Netflix, luego 'Las guerreras K-Pop' se convirtió en la película más vista de la historia de la plataforma y ahora ha vuelto a hacer historia al llevarse el Óscar a la mejor película de animación del año.

Un éxito sin precedentes

Coescrita y dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans, 'Las guerreras K-Pop' no era una película originalmente de Netflix, pero en Sony no terminaron de ver sus posibilidades de arrasar en cines y acabaron cancelando su lanzamiento en cines. Fue entonces cuando en Netflix apostaron con fuerza por ella y acabó convirtiéndose en un fenómeno sin precedentes.

Guerreras Kpop Netflix

Tal ha sido su éxito que ya se ha dado luz verde a una segunda entrega y muy raro sería que la cosa se quede en 'Las guerreras K-Pop 2', que la primera entrega aún se mantiene en el Top 10 semanal de las más vistas de Netflix casi 9 meses después de su estreno en la plataforma.

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El triunfo de 'Las guerreras K-Pop' ha hecho que tanto 'Arco' como 'Elio', 'Little Amélie' y 'Zootrópolis 2' se hayan quedado este año a las puertas de llevarse el Óscar para casa.

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