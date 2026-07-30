'Spider-man: Brand New Day' es una fabulosa aventura de mi superhéroe favorito empañada por las obligaciones contractuales y el universo compartido de Marvel

Confieso que aborrecí 'Spider-man: No Way Home' con cada fibra de mi ser. Como fan del personaje desde mucho antes de que Sam Raimi decidiera llamar a Tobey Maguire, este descarado fan-service creado explícitamente para lanzar una bomba a la taquilla no solo se me antojó innecesario y mal rodado (es Jon Watts, da para lo que da), sin que, además, me hizo recordar uno de los peores giros de guion de la historia de Marvel: el final de 'One More Day'. Por suerte, todo ha cambiado en 'Brand New Day'. Aunque dista mucho de ser la película ideal del Trepamuros, es un avance palpable en la calidad de la saga.

Spider-man y sus increíbles amigos

Durante el primer acto de 'Spider-man: Brand New Day' me sentí de vuelta a casa, como volver tras una odisea de años y encontrarme a mis amigos esperándome con un chocolate calentito. Destin Daniel Cretton es lo mejor que le podría haber pasado al Spidey del UCM, y se las apaña para convertir la dirección de la saga, hasta ahora plana, en una declaración de intenciones con vértigo incluido dejándose inspirar claramente por el bamboleo de los videojuegos de Insomniac.

Esta media hora inicial es, sin duda, lo mejor que Marvel Studios ha hecho con el personaje: un sinfín de peleas, paseos en telaraña, diversión y la consabida Suerte Parker, donde la cámara crea unos ángulos y movimientos imposibles entre brincos y golpes, y el CGI está, por una vez en el Marvel actual, a la altura de las circunstancias. Entonces, cuando todo está bien encaminado y sientes el calorcito que dan las buenas adaptaciones superheroicas, llegan las obligaciones contractuales representadas como un desfile de personajes para que no te olvides de que esto es un universo compartido. Y claro, el ritmo se resiente con el quinto cameo que recuerda el pasado y prepara el futuro de este mundo.

Por suerte, la destreza de un guion bien hilado hace que, aunque veamos el truco al prestidigitador, lo aceptemos con cierto entusiasmo: la pelea de Spider-man contra Hulk es simplemente espectacular; hay un cameo divertidísimo que refuerza el nuevo status quo del UCM; Punisher hace de las suyas aun estando claramente aguado y con el pistón bajado; los ninjas de La Mano están por ahí, y de Sadie Sink es mejor no hablar sin entrar en spoilers pero saben darle el empaque necesario a su personaje. Dentro de lo que cabe, es un team-up apañado y bien solventado, pero, a estas alturas, ya va siendo hora de una película de Spider-man sin necesidad de encontrarse a medio universo Marvel por el camino.

De hecho, las mejores escenas de 'Brand New Day' son las más íntimas, las que tiene con su grupo cercano: el reencuentro con MJ y Ned, el recuerdo diario de la tía May, el paso del tiempo, la obsesión con el anonimato al que él mismo se ha llevado... Como película de Spider-man es fabulosa, atreviéndose por fin a hacerle madurar tras la trilogía inicial. Pero Marvel, muy consciente del éxito que tiene entre manos, ha decidido que también sea un recordatorio de lo que hay y lo que está por venir, echando de la película al público que no está interesado en absoluto en el universo compartido y tan solo quiere ver al arácnido lanzando telarañas a diestro y siniestro.

Solo tienes que vivir un verano en Nueva York

Por bien que esté hilado el guion de esta nueva entrega y por mucha fuerza que Cretton tenga tras la cámara, tratando de insuflar vida en un UCM agónico, es innegable que la película se va desinflando poco a poco con una concatenación de tramas que se desborda al caer en el exceso y que pierde el rumbo sentimental que tan bien marca en sus primeros compases. Al final, otro personaje acaba por repartirse la gravedad dramática de la cinta y en ocasiones el propio Peter se siente como un secundario en su propia película.

Eso sí, lo que gran parte del público está deseando ver, al margen de la cinta en sí misma, son las escenas de acción, y ahí 'Spider-man: Brand New Day' sí que brilla con luz propia. A pesar de que su director abusa de la cámara lenta en ocasiones, todas las luchas de la película son icónicas a su manera, originales en su concepción y rodadas con talento, garra y atrevimiento visual. No son pocas, además: en vez de ser, como otras películas peores de Marvel, las set pieces que unen la película, la acción está bien desperdigada a lo largo del metraje y todas las peleas parecen orgánicas, sin forzar el encontronazo para contentar a los fans o las redes sociales. Un absoluto disfrute como hace tiempo que no vivíamos en la franquicia, vaya.

Además, esta nueva entrega da, por fin, una importancia necesaria, pero hasta ahora inédita en la franquicia, a Nueva York. No solo vemos al héroe pasearse por sus calles como nunca (sin necesidad de que veamos elementos icónicos y edificios emblemáticos de la ciudad, algo muy de agradecer), sino que, además, se rinde ante los neoyorquinos, su resiliencia y gratitud. Sin líos multiversales ni viajes a Europa de por medio, Spider-man por fin puede centrarse en su ciudad, sus tiendas, su gente y sus callejones: una declaración de intenciones por parte de su director, que entiende al personaje infinitamente mejor de lo que lo hacía Watts.

'Spider-man: Brand New Day' no es la aventura perfecta del Trepamuros, pero sí es un gigantesco paso en la buena dirección. Lejos de pifostios dimensionales, Spidey se revela, simplemente, como tu amigo y vecino. Ese que está pasando una mala racha pero se recuperará tarde o temprano: la película no le da soluciones sencillas ni le permite tener un final made in Hollywood, pero sí abre la puerta lo suficiente como para crecer, permitir que esté orgulloso de lo que hace, ver su influencia en los neoyorquinos y darle fuerzas para ponerse la máscara y balancearse entre edificios una vez más incluso en el peor de los momentos. Aunque por el camino tengamos que comernos el catálogo primavera-verano del UCM, este es el Spider-man que queríamos ver.

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